Prima pagină » Diverse » TEST IQ | Doar un geniu absolut poate identifica animalul ascuns în această iluzie optică

TEST IQ | Doar un geniu absolut poate identifica animalul ascuns în această iluzie optică

29 oct. 2025, 08:16, Diverse
TEST IQ | Doar un geniu absolut poate identifica animalul ascuns în această iluzie optică

Poți identifica animalul ascuns în această iluzie optică cu model ondulat radiant, folosind vederea ta de șoim? Doar 1% dintre cei cu ochi ageri și un IQ de peste 140 îl pot observa instantaneu! Această iluzie vortex hipnotică, asemănătoare mișcării, îți provoacă percepția creierului, testându-ți IQ-ul, concentrarea și inteligența vizuală în doar 5 secunde!

O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. Această imagine este văzută ca o iluzie optică cu model ondulat radiant, care pare se miște sau pulseze.

Aceste iluzii optice apar datorită încercării creierului de a interpreta modele complexe și aranjamente spațiale. Sistemul nostru vizual folosește indicii contextuale, detectarea marginilor și presupuneri despre iluminare și adâncime, ceea ce poate duce la interpretări greșite.

Ești pregătit pentru acest test de iluzie optică cu model ondulat radiant? Bine, în iluzia optică de astăzi, este o formă și o percepție inteligent concepute. Deci, poți dovedi ai un nivel de IQ de peste 140?

Apoi, folosind ochii tăi ageri, poți identifica animalul ascuns în această iluzie optică cu model ondulat radiant – în doar 5 secunde?

În provocarea de astăzi, aceasta va fi o testare a percepției tale.

Înainte de a începe, uită-te mai întâi cu atenție la aceste puncte:

  • Chiar dacă această iluzie optică cu model ondulat radiant este complet statică, designul constă din linii ondulate concentrice alb-negru care formează un model asemănător unei explozii de stea care se extinde spre exterior din centru.
  • Adăugarea de contururi cyan și magenta pe unde sporește iluzia de adâncime și mișcare.
  • Când te uiți în centrul imaginii, ți se poate părea undele vibrează sau se învârt în spirală, creând o senzație de mișcare sau expansiune.

Acest lucru se întâmplă din cauza modului în care creierul uman interpretează culorile contrastante, luminozitatea și curbura liniilor, provocând instabilitate vizuală și iluzia mișcării.

Astfel de imagini sunt cunoscute sub numele de iluzii optice de mișcaresau iluzii de unde hipnoticeși exploatează procesarea vizuală a creierului pentru a crea percepții false de mișcare și adâncime. Animalul din imagine este un sconcs. 

Autorul recomandă:

TEST de logică | 3 diferențe în maximum 29 de secunde: Le puteți găsi?

Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți cerbul ascuns în această iluzie optică!

Mediafax
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Boala care afectează milioane de oameni pe timpul iernii