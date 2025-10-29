TEST IQ | Doar un geniu absolut poate identifica animalul ascuns în această iluzie optică

Poți identifica animalul ascuns în această iluzie optică cu model ondulat radiant, folosind vederea ta de șoim? Doar 1% dintre cei cu ochi ageri și un IQ de peste 140 îl pot observa instantaneu! Această iluzie vortex hipnotică, asemănătoare mișcării, îți provoacă percepția creierului, testându-ți IQ-ul, concentrarea și inteligența vizuală în doar 5 secunde!

O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. Această imagine este văzută ca o iluzie optică cu model ondulat radiant, care pare să se miște sau să pulseze.

Aceste iluzii optice apar datorită încercării creierului de a interpreta modele complexe și aranjamente spațiale. Sistemul nostru vizual folosește indicii contextuale, detectarea marginilor și presupuneri despre iluminare și adâncime, ceea ce poate duce la interpretări greșite.

Ești pregătit pentru acest test de iluzie optică cu model ondulat radiant? Bine, în iluzia optică de astăzi, este o formă și o percepție inteligent concepute. Deci, poți dovedi că ai un nivel de IQ de peste 140?

Apoi, folosind ochii tăi ageri, poți identifica animalul ascuns în această iluzie optică cu model ondulat radiant – în doar 5 secunde?

În provocarea de astăzi, aceasta va fi o testare a percepției tale.

Înainte de a începe, uită-te mai întâi cu atenție la aceste puncte:

Chiar dacă această iluzie optică cu model ondulat radiant este complet statică , designul constă din linii ondulate concentrice alb-negru care formează un model asemănător unei explozii de stea care se extinde spre exterior din centru .

Adăugarea de contururi cyan și magenta pe unde sporește iluzia de ad âncime și mișcare .

C ând te ui ți în centrul imaginii , ți se poate părea că undele vibrează sau se învârt în spiral ă , cre ând o senza ție de mișcare sau expansiune .

Acest lucru se întâmplă din cauza modului în care creierul uman interpretează culorile contrastante, luminozitatea și curbura liniilor, provocând instabilitate vizuală și iluzia mișcării.

Astfel de imagini sunt cunoscute sub numele de „iluzii optice de mișcare” sau „iluzii de unde hipnotice” și exploatează procesarea vizuală a creierului pentru a crea percepții false de mișcare și adâncime. Animalul din imagine este un sconcs.

