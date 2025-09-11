Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Iluzie optică pentru genii | Găsiți cele 3 diferențe între cele 2 imagini, în maximum 10 secunde

Iluzie optică pentru genii | Găsiți cele 3 diferențe între cele 2 imagini, în maximum 10 secunde

11 sept. 2025, 09:00, Teste IQ
Iluzie optică pentru genii | Găsiți cele 3 diferențe între cele 2 imagini, în maximum 10 secunde

Joi, 11 septembrie 2025, Gândul.ro vă aduce în atenție o iluzie optică pentru genii care va necesita multă atenție. Tot ceea ce trebuie să faceți este să găsiți cele 3 diferențe între imaginile de mai sus. Varianta corectă se află în a doua parte a articolului.

Iluziile optice se pot afla printre tipurile de teste vizuale pe care să le faceți, alături de cei mici, pentru dezvoltarea IQ-ului. Rezolvarea unui astfei de test poate contribui și la dezvoltarea atenției asupra detaliilor, dar și lărgirea perspectivei – o imagine poate fi privită cu un ochi critic, de pildă.

De obicei, iluziile optice pot să conțină forme geometrice, cifre, litere sau diverse elemente care au rolul de a induce în eroare privitorul prin crearea unei „iluzii”.

Iluzie optică pentru genii: care sunt cele 3 diferențe între căluții de mare?

De data aceasta, în atenție se află o iluzie optică în care, în maximum 10 secunde, trebuie să găsiți mai multe diferețe între două imagini. La prima vedere, se pot observa doi căluți de mare colorați, înconjurații fiind de vegetația acvatică.

La o atenție sporită asupra celor două imagini, se pot observa câteva diferențe. Două dintre acestea se află chiar în dreptul căluțului de mare din partea dreaptă. Îi lipsesc două elemente, printre acestea aflându-se ochiul drept. A treia diferență se regăsește în peisajul acvatic, în spatele căluțului de mare.

Acestea sunt cele 3 diferențe între căluții de mare

Autorul recomandă:

TEST IQ | Doar 1 dintre 20 de oameni poate descoperi toate cele 3 diferențe în maximum 17 secunde

TEST IQ | 6 + 8 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Iluzie optică virală | Ce vezi prima oară în imagine îți arată dacă ai o inteligență emoțională ridicată

Iluzie optică virală | Doar cei cu IQ +140 pot identifica numărul ascuns în această poză

Test de inteligență exclusiv pentru genii. Câte pătrate sunt în această imagine?

Mediafax
Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a murit
Digi24
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Cancan.ro
Amantlâc la vârful unei companii gigant din România. Bossul SOCAR a combinat-o pe șefa de la HR
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: Este un moment întunecat pentru America
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah
Cancan.ro
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Elena Udrea nu a dezamăgit. Imaginea care a trecut orice test: Nu renunță niciodată; e una dintre preferatele mele
Evz.ro
Cum să pregătești cele mai gustoase și crocante murături pentru sezonul rece. Secretele gospodinelor cu experiență
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
ȘOC! NU VEI CREDE ce a apărut pe contul Veronicăi de Instagram după ce a fost AMENINȚATĂ. Concurenta din Casa Iubirii le-a închis gura tuturor cu decizia radicală care a ÎNFLĂCĂRAT internetul. A făcut asta fără frică și fără rușine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Creștere semnificativă pentru turismul global. Care este cel mai vizitat continent?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Premiza fundamentală a statului român a fost PARTENERIATUL strategic cu SUA pentru a evita parteneriatul cu Germania”
09:43
Dan Dungaciu: „Premiza fundamentală a statului român a fost PARTENERIATUL strategic cu SUA pentru a evita parteneriatul cu Germania”
ACTUALITATE INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
09:42
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
EXTERNE Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”
09:24
Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”
EXTERNE Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene
09:15
Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene
ACTUALITATE REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor”
09:06
REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor”
SPORT Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”
09:03
Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”