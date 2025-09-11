Iluzie optică pentru genii | Găsiți cele 3 diferențe între cele 2 imagini, în maximum 10 secunde

Joi, 11 septembrie 2025, Gândul.ro vă aduce în atenție o iluzie optică pentru genii care va necesita multă atenție. Tot ceea ce trebuie să faceți este să găsiți cele 3 diferențe între imaginile de mai sus. Varianta corectă se află în a doua parte a articolului.

Iluziile optice se pot afla printre tipurile de teste vizuale pe care să le faceți, alături de cei mici, pentru dezvoltarea IQ-ului. Rezolvarea unui astfei de test poate contribui și la dezvoltarea atenției asupra detaliilor, dar și lărgirea perspectivei – o imagine poate fi privită cu un ochi critic, de pildă.

De obicei, iluziile optice pot să conțină forme geometrice, cifre, litere sau diverse elemente care au rolul de a induce în eroare privitorul prin crearea unei „iluzii”.

Iluzie optică pentru genii: care sunt cele 3 diferențe între căluții de mare?

De data aceasta, în atenție se află o iluzie optică în care, în maximum 10 secunde, trebuie să găsiți mai multe diferețe între două imagini. La prima vedere, se pot observa doi căluți de mare colorați, înconjurații fiind de vegetația acvatică.

La o atenție sporită asupra celor două imagini, se pot observa câteva diferențe. Două dintre acestea se află chiar în dreptul căluțului de mare din partea dreaptă. Îi lipsesc două elemente, printre acestea aflându-se ochiul drept. A treia diferență se regăsește în peisajul acvatic, în spatele căluțului de mare.

