TEST IQ | Doar 1 dintre 20 de oameni poate descoperi toate cele 3 diferențe în maximum 17 secunde

Ești atent la detalii? Găsește trei diferențe între fotografiile cu acvariul în 17 secunde, pentru a-ți testa abilitățile.

Identificarea diferențelor între imagini asemănătoare reprezintă unul din cele mai populare „jocuri pentru creier” de pe internet, scrie jagranjosh.com.

Aceste puzzle-uri îți pun la grea încercare perspicacitatea: nu te lăsa păcălit de iluzii, deoarece diferențele nu sunt evidente. Pare simplu, nu-i așa? Dar nimic nu este ușor. Mai mult, jocurile minții îți testează și… răbdarea, fără de care nu poți găsi soluția.

Care sunt cele trei diferențe? Suntem siguri că le-ați găsit în cel mai scurt timp!

Ce este un test de inteligență?

IQ-ul, prescurtare de la coeficient de inteligență, măsoară capacitatea de raționament a unei persoane. Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.

Testele IQ încep să evalueze acest lucru prin măsurarea memoriei pe termen scurt și lung. De asemenea, măsoară cât de bine pot oamenii să rezolve puzzle-uri și să-și amintească informațiile pe care le-au auzit, dar și cât de repede de întâmplă acest lucru.

Testele IQ există de mai bine de un secol. Acestea au fost create inițial în Franța, pentru a ajuta la identificarea elevilor care aveau nevoie de ajutor suplimentar la școală.

Ulterior, guvernul SUA a folosit versiuni modificate ale acestor teste în timpul Primului Război Mondial. Liderii forțelor armate știau că dacă oameni necalificați vor intra în luptă acest lucru ar putea fi periculos. Așa că au folosit testele pentru a ajuta la găsirea candidaților calificați. Armata continuă să facă acest lucru chiar și în ziua de astăzi.

Testele IQ au multe scopuri diferite, notează Joel Schneider, psiholog la Universitatea de Stat din Illinois. Unele teste de IQ au fost concepute pentru a evalua copiii la anumite vârste, iar altele sunt pentru adulți.

Ce înseamnă nivelul IQ-ului?

Persoanele care au valoarea IQ-ului mai mare de 140 sunt extraordinar de abile în activitaţi creatoare şi îi conduc pe alţii. Sunt adevărate genii, descoperă teorii şi aparate noi. Reprezintă 0,2% din populaţie. Printre personalitățile contemporane cunoscute cu un IQ mare se numără Bill Gates sau Stephen Hawking.

În schimb, valorile de IQ dintre 131 şi 140 ating mai puţin de 3% din populaţie. Persoanele cu IQ-ul acesta sunt specialişti, cercetători sau manageri foarte buni. Arnold Schwarzenegger și Nicole Kidman au un IQ care se încadrează în aceste valori.

Valorile dintre 121 sunt 130 sunt mult peste medie. Persoane cu valorile acestea pot finaliza studii universitare cu uşurinţă şi pot obţine rezultate extraordinare în funcţii de conducere sau în activitaţi creatoare. Persoanele cu valorile acestea reprezintă 6% din populaţie.

TEST BONUS! Test de inteligență pentru genii | Cât face 6:2(1+2)? Geniile răspund corect în 2 secunde!

Vrei să știi dacă ai o minte sclipitoare și poți rezolva rapid orice? Gândul îţi prezintă un test de matematică la care geniile răspund corect în 2 secunde!

