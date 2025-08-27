Prima pagină » Diverse » Teste IQ » ILUZIE optică virală | Câți lei sunt în această poză? Doar geniile îi poate vedea pe toți

ILUZIE optică virală | Câți lei sunt în această poză? Doar geniile îi poate vedea pe toți

Denis Andrei
27 aug. 2025, 09:34, Teste IQ
ILUZIE optică virală | Câți lei sunt în această poză? Doar geniile îi poate vedea pe toți
Foto: Facebook

O nouă iluzie vizuală face furori pe internet, punând la încercare atenția și răbdarea utilizatorilor. Fotografia arată un leu stând calm, însă, la o privire mai atentă, se pot observa și alte fețe de leu ascunse în imagine. Provocarea este simplă doar la prima vedere: poți număra toți leii în mai puțin de 11 secunde?

Specialiștii spun că iluziile optice nu sunt doar distractive, ci antrenează și creierul. Acestea testează acuitatea vizuală, viteza de reacție și capacitatea de concentrare. Persoanele care rezolvă rapid astfel de puzzle-uri au de obicei o atenție la detalii mult peste medie.

Acum, privește imaginea timp de 11 secunde și numără toate fețele de leu pe care le vezi.

Mulți utilizatori s-au declarat surprinși, pentru că, la prima vedere, nu reușeau să distingă decât 2-3 fețe. Totuși, imaginea ascunde mult mai multe detalii subtile, care devin vizibile abia după o analiză atentă.

Timpul a expirat! Ai reușit să le vezi pe toate? Dacă da, felicitări: faci parte din cei 5% care au o vedere de vultur și un simț al observației excelent.

Dacă încă nu ai reușit să vezi toate fețele de leu, te ajutăm noi cu soluția în imaginea de mai jos.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

