TEST de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8-9=11 într-o egalitate corectă

Gândul îți propune următorul test de inteligență: Mutați un singur chibrit, pentru a transforma ecuația 8-9=11 într-o egalitate corectă!

Este destul de simplu, la prima vedere, dar trebuie multă atenție pentru a rezolva acest exercițiu de matematică.

Însă, pentru cei care nu au găsit soluția corectă a ecuației, le oferim noi rezultatul: Se ia un băț de chibrit de la 9 și se adaugă la „minus”. Astfel, totul se transformă în… 8 + 3 = 11, ceea ce este corect!

Ce este un test de inteligență

Testul de inteligență este o metodă care face parte din diagnosticul psihologic, stabilind gradul de inteligență al unei personae. Testele pot să stabilească capacitatea cognitive în viața de zi cu zi a unui individ.

Ce este IQ-ul?

IQ-ul înseamnă măsura inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat, raportat la vârsta cronologică. Majoritatea oamenilor se situează undeva în jurul vașprii de 100, având o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerate inteligența superioară, iar de la 130 în sus avem o supradotare cognitivă. în sens invers însă, un IQ de 77-85 exprimă un intelect de limită, în vreme ce un IQ sub 70 arată existența unui retard în funcționarea cognitivă.

Cu toate că testele de inteligență standardizate pot să măsoare IQ-ul începând cu vârsta de aproximativ trei ani până la 90 de ani, o evaluare complexă și valoroasă a abilităților cognitive poate fi făcută după vârsta de 6 ani. Pentru a putea lua decizii corecte în ce privește planul educational al unui copil, este important să fie evaluate două componente majore ale inteligenței: cea non-verbală și cea verbală. Mai mult, memoria de lucru și viteza de procesare mentală sunt alte două dimensiuni cognitive cu impact major asupra scorului total IQ.