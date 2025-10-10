TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Pentru a corecta acest test IQ, tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit. Exercițiul 1-9=6 este greșit. Cum îl poți transforma într-un exercițiu corect.

Până să intrăm direct în miezul problemei, te invităm că citești câteva amănunte despre istoria acestor teste. Astfel, testele IQ au fost perfecționate, de-a lungul timpului, de către celebrul psiholog francez Alfred Binet. Apoi, el și Theodore Simone au pus bazele și au evoluat așa-zisul test „Binet-Simon”. Acel test conținea 30 de întrebări. De cele mai multe ori, astfel de teste de inteligență sunt folosite în câmpul psihologiei.

De asemenea, specialiștii recomandă ca testele să fie integrate în jocurile celor mici, pentru a le dezvolta gradul de inteligență, logica și atenția. Ele sunt recomandate copiilor, încă de la vârste fragede, și pot să fie integrate în jocuri tip labirint, în puzzle-uri sau diverse jocuri logice.

Acum, să trecem la rezolvarea acestui test IQ. Se ia un băț de la cifra 9 și se adaugă la minus. Astfel, exercițiul se transformă din 1-9=6 în 1+5=6. A fost greu sau a fost ușor. Felicitări celor care au reușit să rezolve acest test IQ. Asta înseamnă că au o inteligență peste medie. Cei care nu au reușit să rezolve testul ar putea încerca să rezolve și alte teste, pentru a practica cât mai mult timp.

