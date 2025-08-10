Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11-9=6 într-o egalitate corectă

Gândul.ro vă aduce în atenție un nou test de inteligență. Tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11-9=6 într-o egalitate corectă. Dacă nu ați reușit să descoperiți bățul de chibrit care trebuie mutat, atunci vă sărim în ajutor. Găsiți varianta corectă în articol, mai jos.

Astăzi, vă aducem sub observație un nou test de inteligență care va necesita o gândire logică. Tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11-9=6 într-o egalitate corectă. Însă, înainte de a descoperi ce chibrit trebuie să fie mutat, vă aducem în atenție câteva detalii legate de testele IQ. Astfel de teste sunt utilizate preponderent în câmpul psihologiei și au fost perfecționate de Alfred Binet.

De altfel, testele de inteligență sunt recomandate de specialiștii în psihologie încă de la o vârstă fragedă. Asemenea teste, integrate în diverse jocuri, de exemplu, ar putea să îi ajute pe cei mici să își dezvolte gradul de inteligență, atenția și viteza de reacție.

Test de inteligență: mutați un singur chibrit pentru ca 11-9=6 să devină o egalitate corectă

Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să mutați un singur chibrit, pentru ca egalitatea să devină corectă. Ați reușit să aflați care este bățul de chibrit „buclucaș”?

La o atenție sporită, se poate observa că trebuie să se mute un chibrit de la cifra „9”, transformându-se în „3”. Bățul de chibrit va fi mutat la rezultat, iar cifra „6” se va transforma în „8”. Astfel, vom avea: 11-3=8.

