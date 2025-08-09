Prima pagină » Diverse » Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți descoperi al patrulea bărbat din această fotografie, în cel mult 7 secunde

09 aug. 2025, 11:06, Diverse
Sâmbătă, 9 august 2025, Gândul.ro vă aduce în observație o nouă iluzie optică virală. De data aceasta, trebuie să descoperiți unde se află cel de-al patrulea bărbat din fotografia de mai sus, în cel mult 7 secunde. Dacă nu ați reușit să găsiți personajul ascuns în imagine, atunci noi vă sărim în ajutor. Vezi răspunsul mai jos, în articol!

O iluzie optică virală ar putea să reprezinte un moment de relaxare în care să aflați elementele ascunse. În cazul de față, trebuie să descoperiți unde se află cel de-al patrulea bărbat, în imaginea de mai sus. Înainte de a-l descoperi, vă spunem câteva detalii legate de iluziile optice.

Ce este o iluzie optică? Este vorba despre o percepere vizuală de imagini care pot induce în eroare privitorul. De cele mai multe ori, astfel de iluzii optice vor conține forme geometrice, diverse elemente, cifre și litere care vor crea „iluzia”, adică o percepere vizuală înșelătoare. De aceea, dacă imaginea de mai sus este privită cu atenție, poate oferi senzația că unei percepții eronate asupra realității.

Astfel de teste vizuale sunt recomandate celor care doresc să își testeze atenția asupra detaliilor.

Iluzie optică virală: unde se ascunde al patrulea bărbat?

De data aceasta, în imaginea de mai jos trebuie să găsiți cel de-al patrulea bărbat. Unde se ascunde, oare, personajul în această fotografie? Trebuie să priviți cu atenție fiecare element din conținutul imaginii.

Ești un geniu dacă poți descoperi al patrulea bărbat din această fotografie, în cel mult 7 secunde

Unde se află cel de-al patrulea bărbat?

La o privire atentă, veți descoperi că un chip al unui personaj masculin se „ascunde” chiar printre copaci. Practic, arborii formează chipul bărbatului, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos. Iată răspunsul!

Ești un geniu dacă poți descoperi al patrulea bărbat din această fotografie, în cel mult 7 secunde

Aici se află bărbatul

