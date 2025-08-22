Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de inteligență pentru genii | Mutați un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul

22 aug. 2025, 18:43, Teste IQ
Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă da, ești în locul potrivit!  Provocarea de azi este despre traficul rutier. Provocarea este pentru genii care își doresc să devină primarii Bucureștiului! Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție, așa că ai face bine să te grăbești! 3, 2, 1… Start!

Astăzi îți propunem un exercițiu scurt pentru mintea ta.  Trebuie să muți un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul. Tot ce trebuie să faci este să analizezi situația și să răspunzi la o întrebare simplă: care dintre cele 7 mașini trebuie mutată pentru a debloca întreaga intersecție?

Rezolvă haosul dintr-o intersecție

Este haos într-o intersecție. Șapte mașini, etichetate cu literele A până la G,  sunt blocate în toate direcțiile. Nimeni nu poate înainta. Pare a fi o situație fără ieșire. Soluția stă într-o singură decizie: dacă muți greșit o singură mașină, tot traficul se blochează.

Credeai că este ușor? Nu e chiar așa! Ai la dispoziție doar 12 secunde să-ți folosești logica și să alegi corect. Nu e doar o joacă. Este un mod excelent de a-ți testa modul în care gândești sub presiune. Uită-te cu atenție și gândește-te: Ce mașină ar trebui mișcată prima? A, B, C, D, E, F sau G? Încearcă să analizezi întreaga imagine din mai multe puncte de vedere! Să fie oare autobuzul? Mașina roșie sport ca un Ferrari sau mașina neagră care arată ca un batmobile? S-ar putea să fie taximetristul de vină.

Răspunsul corect este…

Tu ai reușit să-ți dai seama care este răspunsul corect? Dacă da, felicitări! Dacă ai ales G (mașina portocalie), ai făcut alegerea corectă! Este singura care, dacă e dată puțin înapoi, permite celorlalte mașini să se miște. Imediat ce aceasta se retrage, E și F pot avansa, apoi urmează A și B, și în cele din urmă C și G.

Dacă nu ai reușit să-ți dai seama de răspunsul corect, nu îți face griji! Există multe alte teste pe care le poți încerca și care pot fi pe placul tău. Îți urăm mult noroc data viitoare! Noi am atașat în cadrul acestui articol, mai jos, o imagine unde poți vedea răspunsul corect încercuit. Așa îți va fi mai ușor să-ți dai seama despre ce este vorba.

Autorul recomandă: TEST IQ | Mutați un singur băț de chibrit, pentru a corecta ecuația: 3 + 1 = 8

