Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică

15 nov. 2025, 16:30, Teste IQ
Doar 1% dintre români reușesc să rezolve această iluzie optică în timp record. Privește cu atenție și încearcă să găsești litera din imagine – dacă o vezi rapid, ești un geniu!

Cui nu-i place să rezolve tot felul de puzzle-uri, mai ales dintre cele care reprezintă adevărate provocări, precum o iluzie optică atât de bună încât îți testează nivelul de inteligență?

Test de logică. În această imagine este ascunsă o literă, iar numai cei mai ageri ochi o pot observa în doar 7 secunde. Testează-ți vederea chiar acum.

Puțini sunt cei care văd cu rapiditate care este litera din imagine. Cei care o descoperă demonstrează o claritate vizuală excepțională și un nivel ridicat de capacitate cognitivă. Se spune că doar persoanele care au abilități cognitive foarte bine dezvoltate își dau seama cu rapiditate litera ascunsă din imagine.

Test de logică: Găsește litera ascunsă în doar 7 secunde

În imaginea viu colorată de mai sus, este vizibilă o grilă de cercuri albastru intens. De asemenea, în grilă sunt prezente și câteva cercuri albastru deschis. Pe lângă cercuri, în grilă este ascunsă o literă. Cititorii trebuie să găsească litera ascunsă în 7 secunde.

Ce sunt iluziile optice?

Iluziile optice sunt imagini uluitoare care au devenit populare printre internauți în ultimul deceniu.

Aceste provocări îți testează percepția și abilitățile vizuale, ajutând oamenii de știință să înțeleagă cum procesează creierul nostru informațiile vizuale.

Exersarea regulată a unor astfel de provocări ajută la îmbunătățirea memoriei și la perfecționarea abilităților de rezolvare a problemelor.

Iluzia optică este un fel de imagine „îndoită” și schimbătoare, care ia forma unui obiect sau a unui desen/ imagini, și te provoacă să percepi/ descoperi lucruri ascunse, pe care, la o privire superficială, nu le-ai vedea.

În același timp, aceste iluzii optice sunt considerate o parte a psihanalizei căci oferă câteva informații legate de modul în care tu percepi lucrurile. Un creier uman rațional poate forma o percepție diferită prin simpla privire a unor obiecte sau imagini din unghiuri diferite.

