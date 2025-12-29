Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de perspicacitate | Găsiți papagalul ascuns în această iluzie optică virală

Test de perspicacitate | Găsiți papagalul ascuns în această iluzie optică virală

29 dec. 2025, 16:27, Teste IQ
Test de perspicacitate | Găsiți papagalul ascuns în această iluzie optică virală

Această iluzie optică este concepută pentru a testa cât de atent observi detaliile. Un papagal ascuns este camuflat într-un copac și doar mințile ascuțite îl pot găsi rapid. Iată provocarea ta: găsește papagalul în mai puțin de 15 secunde și devii un adevărat maestru al puzzle-urilor.

Iluziile optice sunt trucuri vizuale fascinante care ne înșeală creierul, făcându-ne să vedem lucruri care nu există în realitate sau să percepem imaginile diferit față de cum sunt în realitate. Aceste puzzle-uri sunt concepute în așa fel încât să se poată juca cu ușurință cu culori, modele și perspective. De aceea, ele ne provoacă adesea percepția realității.

Cu toate puzzle-urile și jocurile răspândite pe internet, iluziile optice sunt o modalitate distractivă de a-ți tachina creierul și de a-ți oferi ceva nou de învățat. Și pentru a te ajuta să-ți testezi abilitățile de observare, o nouă iluzie optică se dezvoltă rapid.

De data aceasta, provocarea este să găsești papagalul ascuns.

Cu toate puzzle-urile și jocurile răspândite pe internet, iluziile optice sunt o modalitate distractivă de a-ți tachina creierul și de a-ți oferi ceva nou de învățat. Și pentru a te ajuta să-ți testezi abilitățile de observare, o nouă iluzie optică se dezvoltă rapid.

Unii oameni au reușit să-l identifice în doar 15 secunde.

Recomandarea video

Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Adevarul
Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu: cum și-a ucis o femeie mama pentru o moștenire de un milion de euro, cu ajutorul unei asistente medicale
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim OMAGIU COPLEȘITOR. Imagini dureroase de la momentul de 'adio!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Specii noi sunt descoperite mai repede ca niciodată

Cele mai noi