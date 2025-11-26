Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?

Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?

Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?

Astăzi, Gândul.ro vă arată o nouă iluzie optică virală. Testul vizual necesită atenție asupra detaliilor. Voi puteți să descoperiți ce este al doilea animal din imaginea de mai sus? Răspunsul se află mai jos, în articol.

Miercuri, 26 noiembrie 2025, Gândul.ro vă arată o iluzie optică virală în care trebuie să descoperiți al doilea animal. Testul vizual necesită atenție pentru rezolvarea lui. Potrivit specialiștilor, astfel de teste pot ajuta la dezvoltarea atenției asupra detaliilor, precum și la întărirea perspectivei. De cele mai multe ori, iluziile optice sunt compuse din elemente care au scopul de a induce privitorul în eroare. Testul are în compoziția vizuală, de obicei, litere, cifre, forme geometrice, dar și elemente sau înfățișări ale unor elemente care să creeze confuzie.

Astfel de teste pot fi efectuate și de copii, potrivit specialiștilor, precum și cele de logică, inteligență și de personalitate.

Ce este al doilea animal?

Acest test vizual este conceput pentru a testa percepția. Mai sus poate fi privită o imagine în care, cel puțin la prima vedere, apare o broască în timp ce stă în apropierea unei stânci înconjurate de apă. Totuși, este o imagine clasică cu percepție duală, deoarece poate fi privită în două moduri diferite, arată Jagranjosh.com.

Totuși, la o atenție sporită, după ce imaginea este întoarsă la un unghi de 90 de grade, poate fi observat cel de-al doilea animal. Și anume, un cal.

Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?

Cel de-al doilea animal este un cal.

