Prima pagină » Sport » Costel Gâlcă nu-l IARTĂ pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat”

Costel Gâlcă nu-l IARTĂ pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat”

12 dec. 2025, 19:03, Sport
Costel Gâlcă nu-l IARTĂ pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat”

Rapid – Oțelul Galați e unul dintre meciurile cele mai așteptate ale etapei 20 din Superliga de fotbal.

Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Oțelul Galați are a patra apărare din campionat și va fi un meci dificil.

Costel Gâlcă nu-l iartă pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat”

„Oțelul este o echipă bine organizată, dacă nu mă înșel are a patra apărare din Superligă. E important pentru noi să fim eficienți în fața porții. Ne dorim ca în acest meci să avem mai multă inspirație la finalizare.

Vrem să facem un joc bun, să marcăm și să câștigăm acest meci pentru că avem nevoie de puncte. Vrem să le dăruim suporterilor o victorie în acest ultim meci acasă pentru a le mulțumi pentru ajutorul dat în acest an. Pentru că ei au fost alături de noi pretutindeni. Eu sunt mulțumit de echipă, sunt mulțumit de multe momente din joc pentru că altfel nu eram pe primul loc acum.

I-am spus lui Petrila să nu își mai ceară scuze după ratarea de la Botoșani, așa este fotbalul. El a dat totul în teren, a făcut un meci foarte bun, iar în condițiile astea pentru ce îți ceri scuze? Pur și simplu nu a fost inspirat atunci.

În fotbal se întâmplă. Noi avem încredere în el și sigur că el poate marca și mâine. Finalizările le exersăm în fiecare săptămână, important este însă ca soluțiile pe care le iau jucătorii să fie cele corecte. Norocul ți-l cauți prin munca pe care o depui’, a explicat el.

Baroan, în continuare „pe bară”

Atacantul francez Antoine Baroan este exclus din lot pe termen nedeterminat, a anunțat antrenorul.

„Baroan este în continuare în afara lotului. Nu, nu a fost nimic grav. Ca să vă dau și detalii… Nu a făcut ce trebuie în antrenament, nu era prima dată, și atunci… Dar nu a avut vreo discuție cu mine despre faptul că nu e titular.

Pentru mine toți jucătorii sunt titulari și pot juca. Baroan nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat din acest moment. Dacă a greșit, și nu e prima dată, atunci el nu o să mai intre în lot. El se pregătește separat”, a declarat Gâlcă.

Care este programul etapei 20?

Vineri, 12 decembrie

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 17.30 FC Argeş – FC Botoşani
Ora 20.30 FC Rapid – Oţelul Galaţi

Duminică, 14 decembrie

Ora 15.30 Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj
Ora 17.45 Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti
Ora 20.30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

Luni, 15 decembrie

Ora 17.30 Farul Constanţa – UTA Arad
Ora 20.30 Unirea Slobozia – FCSB

Recomandarea video

Citește și

SPORT Costel Gâlcă, despre transferul jucătorului dorit și de FCSB. „E interesant”
19:06
Costel Gâlcă, despre transferul jucătorului dorit și de FCSB. „E interesant”
SPORT Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările”
18:49
Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările”
SPORT S-au pus în VÂNZARE biletele la FCSB – Rapid! Cât costă tichetele la meciul de pe Arena Națională
12:59
S-au pus în VÂNZARE biletele la FCSB – Rapid! Cât costă tichetele la meciul de pe Arena Națională
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00
11:05
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00
SPORT Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele
09:00
Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele
SPORT Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”
08:15
Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii tocmai acum realizează că Pământul are o coadă, care se întinde pe milioane de kilometri
FLASH NEWS După documentar, „eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, nu mai vrea să fie judecător. Se face procuror, după ce a lucrat la „Doi și-un sfert”
19:34
După documentar, „eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, nu mai vrea să fie judecător. Se face procuror, după ce a lucrat la „Doi și-un sfert”
SPORT Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia
19:24
Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia
REACȚIE George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate
19:07
George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate
FLASH NEWS Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj
19:05
Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj
VIDEO Teroare într-un mall din Italia. Un român, înarmat cu un pumnal de 30 de cm, a amenințat clienții și i-a atacat pe polițiști
18:16
Teroare într-un mall din Italia. Un român, înarmat cu un pumnal de 30 de cm, a amenințat clienții și i-a atacat pe polițiști
ULTIMA ORĂ Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul
18:11
Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul

Cele mai noi