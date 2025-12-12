Rapid – Oțelul Galați e unul dintre meciurile cele mai așteptate ale etapei 20 din Superliga de fotbal.

Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Oțelul Galați are a patra apărare din campionat și va fi un meci dificil.

Costel Gâlcă nu-l iartă pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat”

„Oțelul este o echipă bine organizată, dacă nu mă înșel are a patra apărare din Superligă. E important pentru noi să fim eficienți în fața porții. Ne dorim ca în acest meci să avem mai multă inspirație la finalizare.

Vrem să facem un joc bun, să marcăm și să câștigăm acest meci pentru că avem nevoie de puncte. Vrem să le dăruim suporterilor o victorie în acest ultim meci acasă pentru a le mulțumi pentru ajutorul dat în acest an. Pentru că ei au fost alături de noi pretutindeni. Eu sunt mulțumit de echipă, sunt mulțumit de multe momente din joc pentru că altfel nu eram pe primul loc acum.

I-am spus lui Petrila să nu își mai ceară scuze după ratarea de la Botoșani, așa este fotbalul. El a dat totul în teren, a făcut un meci foarte bun, iar în condițiile astea pentru ce îți ceri scuze? Pur și simplu nu a fost inspirat atunci.

În fotbal se întâmplă. Noi avem încredere în el și sigur că el poate marca și mâine. Finalizările le exersăm în fiecare săptămână, important este însă ca soluțiile pe care le iau jucătorii să fie cele corecte. Norocul ți-l cauți prin munca pe care o depui’, a explicat el.

Baroan, în continuare „pe bară”

Atacantul francez Antoine Baroan este exclus din lot pe termen nedeterminat, a anunțat antrenorul.

„Baroan este în continuare în afara lotului. Nu, nu a fost nimic grav. Ca să vă dau și detalii… Nu a făcut ce trebuie în antrenament, nu era prima dată, și atunci… Dar nu a avut vreo discuție cu mine despre faptul că nu e titular.

Pentru mine toți jucătorii sunt titulari și pot juca. Baroan nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat din acest moment. Dacă a greșit, și nu e prima dată, atunci el nu o să mai intre în lot. El se pregătește separat”, a declarat Gâlcă.

Care este programul etapei 20?

Vineri, 12 decembrie

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 17.30 FC Argeş – FC Botoşani

Ora 20.30 FC Rapid – Oţelul Galaţi

Duminică, 14 decembrie

Ora 15.30 Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj

Ora 17.45 Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti

Ora 20.30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

Luni, 15 decembrie

Ora 17.30 Farul Constanţa – UTA Arad

Ora 20.30 Unirea Slobozia – FCSB