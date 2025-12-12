Prima pagină » Social » Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj

Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj

Ruxandra Radulescu
12 dec. 2025, 19:05, Social
Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj
Comisarii ANPC au dat 2.029 de amenzi contravenționale și 776 de avertismente operatorilor economici care au încălcat legislația privind protecția consumatorilor.

Produse neconforme în valoare de peste 1,17 milioane de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Oprirea temporară de la comercializare a vizat produse în valoare de peste 1,57 milioane de lei. 38 de operatori economici au primit ordin de oprire a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Neconformități constatate de ANPC

Principalele neconformități au fost vânzarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită. Comisarii au găsit produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri.

Comisarii au identificat neconcordanțe între țara de origine indicată pe eticheta de raft și cea înscrisă pe ambalajul produsului. Produse de panificație și brutărie prezentau diferențe de gramaj, iar în unele locații lipseau mijloacele de măsurare.

Echipamentele și ustensilele prezentau grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină și impurități. Pavimentul prezenta depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide.

Probleme de depozitare și informare

Operatorii economici nu respectau condițiile și temperaturile de depozitare recomandate de producător. Lipsa informării corecte și vizibile în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen a fost o altă problemă.

Operatorii nu afișau prețurile și alte informații necesare pentru consumatori. Informarea consumatorilor privind produsele oferite spre comercializare era incompletă sau incorectă.

