Test IQ pentru genii | Identificați toate cele 3 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde

19 sept. 2025, 22:57, Teste IQ
Un nou test IQ pentru genii aduce în prim-plan un cântăreț american în timp ce susține un concert la chitară. Între cele două imagini de mai sus, însă, există trei diferențe. Care sunt acestea? Găsește-le în cel mult 15 secunde.

De-a lungul timpului, testele de inteligență au câștigat popularitate printre specialiștii în psihologie, dar și printre cei care comercializează jocuri logice sau puzzle-uri pentru copii și adulți. Încet și sigur, astfel de teste au fost integrate în activitățile ludice, cu scopul de a dezvolta gradul de inteligență al celor mici.

De altfel, testele de inteligență au fost perfecționate de psihologul Alfred Binet, iar în prezent sunt des utilizate în câmpul psihologiei. De asemenea, se pot întrepătrunde cu testele de perspicacitate, dar și cu cele logice sau iluziile optice.

Test IQ cu diferențe: ce este deosebit la acest cântăreț?

Acum, tot ceea ce trebuie să faceți este să descoperiți ce este deosebit la acest cântăreț american. Deși la prima vedere ar putea părea identice aceste imagini, realitatea este cu totul diferită.

La o privire atentă asupra imaginii cu personajul masculin se pot observa trei diferențe. Prima este legată de pălăria purtată de cântăreț. Mărimea ei este cu totul diferită în a doua imagine.

Apoi, o diferență poate fi observată la îmbrăcămintea sa, lipsindu-i o dungă roșie. A treia diferență se regăsește la gard, unde o bucată de lemn lipsește.

Acestea sunt cele 3 diferențe între cele 2 imagini

