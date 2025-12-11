Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România

Ne aflăm deja în luna cadourilor și febra cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă. Dar când vine vorba de coșul de Crăciun, costul acestuia diferă în funcție de oraș.

În acest context, Gândul îți arată un TOP 15 cu prețurile actualizate pentru România:

Alimentele și produsele pentru masa tradițională de Crăciun s-au scumpit considerabil în acest an. Meniul tradițional rămâne cu siguranță una dintre cele mai importante cheltuieli din luna decembrie, iar românii sunt nevoiți să bage adânc mâna în buzunar pentru a pune pe masă chiar și produsele de bază.

Un coș complet de sărbători, cu friptură, sarmale, cozonac, salată boeuf și băuturi, ajunge în acest an la o sumă mult mai mare decât în anul 2024, potrivit PlayTech. Alimentele de bază sunt mult mai scumpe decât în anii trecuți, ceea ce îi determină pe români să aleagă cu atenție ce vor să pună pe masă.

În această perioadă, atenția cumpărătorilor se îndreaptă către prețul cărnii de porc, care în acest an se regăsește la peste 25-30 lei/kg în majoritatea magazinelor, iar costrurile vor crește dacă va fi nevoie de cantități mai mari pentru friptură sau sarmale.

Pentru friptură, un kilogram de ceafă trece de 30-35 lei, iar, pentru cei care preferă pulpa dezosată sau cotlet, prețurile ajung chiar și la 40 de lei în prejama sărbătorilor.

Pentru preparatele pe bază de carne pentru masa de Crăciun, românii pot ajunge să scoată din buzunar 110-150 de lei.

Dacă ne raportăm la prețurile medii ale magazinelor din România, din noiembrie, un coș complet pentru masa de Crăciun ajunge la aproximtiv 215 – 400 lei, pentru o masă completă dedicată unei familii de 4–6 persoane.

Sarmale + friptură: 110–150 lei;

Salată boeuf: 45–70 lei;

Cozonac: 20–60 lei;

Băuturi: 40–120 lei, în funcție de preferințe.

Desigur, diferențele de preț vin din alegerea produselor, în funcție de preferințe, însă, în mod clar, masa de Crăciun din acest an este considerabil mai scumpă decât anul trecut.