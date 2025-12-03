Prima pagină » Economic » Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru alimentele de bază

Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru alimentele de bază

03 dec. 2025, 18:00, Economic
Alimentele și produsele pentru masa tradițională de Crăciun s-au scumpit considerabil în acest an. Meniul tradițional rămâne cu siguranță una dintre cele mai importante cheltuieli din luna decembrie, însă românii sunt nevoiți să bage adânc mâna în buzunar pentru a pune pe masă chiar și produsele de bază.

Un coș complet de sărbători, cu friptură, sarmale, cozonac, salată boeuf și băuturi, ajunge în acest an la o sumă mult mai mare decât în anul 2024, potrivit PlayTech. Alimentele de bază sunt mult mai scumpe decât în anii trecuți, ceea ce îi determină pe români să aleagă cu atenție ce vor să pună pe masă.

În această prioadă, toată atenția cumpărătorilor se îndreaptă către prețul cărnii de porc, care în acest an se regăsește la peste 25-30 lei Kg în majoritatea magazinelor, iar costrurile vor crește dacă va fi nevoie de cantități mai mari pentru friptură sau sarmale. Pentru friptură, un kilogram de ceafă trece de 30-35 lei, iar, pentru cei care preferă pulpa dezosată sau cotlet, prețurile ajung chiar și la 40 de lei în prejama sărbătorilor. Pentru preparatele pe bază de carne pentru masa de Crăciun, românii pot ajunge să scoată din buzunar 110-150 de lei.

Cât costa cozonacul sau băuturile

Unul dintre preparatele preferate de români rămâne salata de boeuf, însă și ingredientele pentru prepararea acesteia s-au scumpit semnificativ în 2025.

Cartofi: 4–5 lei/kg
Morcovi: 5–7 lei/kg
Mazăre congelată: 10–14 lei/pungă
Murături: 10–15 lei borcanul
Carne de vită: 35–55 lei/kg
Maioneză sau ingrediente pentru maioneză: 10–12 lei
O salată boeuf pentru 4–6 porții costă în medie 45–70 lei.

La desert, românii optează, de obicei, pentru cozonac, iar prețurile acestuia pornesc de la 20-30 de lei, în funcție de producător. La băuturi, creșterea accizelor la alcool ridică prețurile pentru vin, bere și băuturile spirtoase:

Vin mediu de calitate: 22–40 lei/sticlă
Bere: 3–6 lei/sticla/cutia
Băuturi spirtoase: 70–120 lei sticla

Cât ajunge să coste o masă de Crăciun în 2025

Dacă ne raportăm la prețurile medii ale magazinelor din România, din noiembrie, un coș complet pentru masa de Crăciun ajunge la aproximtiv 215 – 400 lei, pentru o masă completă dedicată unei familii de 4–6 persoane.
Sarmale + friptură: 110–150 lei
Salată boeuf: 45–70 lei
Cozonac: 20–60 lei
Băuturi: 40–120 lei, în funcție de preferințe

Desigur, diferențele de preț vin din alegerea produselor, în funcție de preferințe, însă, în mod clar, masa de Crăciun din acest an este considerabil mai scumpă decât anul trecut.

