Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora

Walt Disney și OpenAI au anunțat joi un acord de licență pe trei ani care va permite utilizatorilor să creeze, cu ajutorul inteligenței artificiale, videoclipuri scurte cu personajele Disney îndrăgite. Este pentru prima dată când o companie majoră de divertisment adoptă inteligența artificială generativă la o scară atât de mare. Utilizatorii pot crea clipuri cu Mickey Mouse sau supererorii Marvel sau Star Wars.

Parteneriatul include o investiție de 1 miliard de dolari din partea Disney în OpenAI. Dincolo de licențiere, Disney va implementa tehnologia OpenAI pentru a crea noi produse și experiențe pentru Disney+, platforma de streaming a companiei.

Parteneriatul reprezintă o schimbare dramatică pentru o industrie care s-a luptat în mare parte cu companiile de inteligență artificială în instanță. Disney și alți giganți din industria creativă au dat în judecată companiile de inteligență artificială precum OpenAI, Perplexity și Anthropic pe care le-au acuzat adesea că folosesc ilegal conținutul pentru a-și antrena algoritmii.

Pentru OpenAI, acordul vine într-un moment sensibil, deoarece se confruntă cu probleme tot mai mari cu privire la sustenabilitatea modelului său de afaceri, unde costurile cresc mult mai repede decât veniturile, în ciuda faptului că se apropie de un miliard de utilizatori zilnici la nivel mondial.

Conform acordului, fanii vor putea produce și partaja conținut generat de inteligența artificială cu peste 200 de personaje din francizele Disney, Marvel, Pixar și Star Wars pe platforma de generare video Sora a OpenAI și ChatGPT.

„Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale marchează un moment important pentru industria noastră”, a declarat Robert Iger, CEO al Disney, adăugând că această colaborare va „extinde cu grijă și responsabilitate raza de acțiune a poveștii noastre”.

OpenAI va permite crearea de videoclipuri de maximum 30 de secunde și nu vor putea fi utilizate pentru producții mai lungi.

„Disney este standardul global de aur în ceea ce privește povestirea”, a declarat Sam Altman, CEO al OpenAI. „Acest acord arată cum companiile de inteligență artificială și liderii creativi pot colabora în mod responsabil.”

