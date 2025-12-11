Lavinia Betea: „Conspirația și Exilul: Viața ascunsă a generalului Militaru”

În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Ai aflat”, jurnalista și istoricul Lavinia Betea a oferit o perspectivă critică asupra perioadei anilor 1980 din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache

Lavinia Betea a oferit o perspectivă critică asupra perioadei anilor 1980 din România, evidențiind dificultățile și restricțiile cu care s-a confruntat generația de intelectuali a acelei perioade, inclusiv experiențele personale ale unor figuri politice precum Ion Iliescu. Istoricul Lavinia Betea a mai punctat că, în contextul anilor 1980, pozițiile profesionale pentru tinerii absolvenți, în special în domeniile umaniste precum filozofia sau filologia, erau extrem de limitate, iar ocuparea unor posturi precum bibliotecar sau corector de ziar era privită drept o „mare fericire”, în ciuda pregătirii superioare a tinerilor intelectuali.

„În ianuarie 84, la început, Militaru, marele conspirator vorbește în dreapta, în stânga despre marea conspirație. Militarul este chemat la Bobu, Ion Iliescu este și chemat și el, dar nu mai spune, el spune doar cum a fost de la Consiliul Național al Apelor dat afară pentru că intrase în dezacord cu Ceaușescu și cu Elena Ceaușescu. Aceasta este versiunea lui și cum rămâne el trei zile șomer și cum se duce la Elena Ceaușescu și cere un loc de muncă pe măsura pregătirii lui și în cele din urmă primește postul de director la Editura Tehnică, unde ne lasă să înțelegem că a fost ceva mult sub pregătirea și sub demnitatea lui” , spune Lavinia Betea.

În concluzie, istoricul Lavinia Betea a explicat că, deși se vehiculau zvonuri despre pericolele pe care le-ar fi reprezentat anumite personalități față de regim, ele trebuie văzute în contextul unei epoci pline de temeri și presiuni politice.