Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă

În plin scandal pe tema sistemului de justiție, președintele Nicușor Dan a transmis că va avea o discuție cu magistrații abia peste 10 zile, adică pe 22 decembrie.

Proteste în stradă, cereri de demisie la nivel înalt și o conferință, în regim de urgență, la Curtea de Apel, după documentarul Recorder despre presupuse acte de corupție din sistemul de justiție.

Președintele Nicușor Dan, pe de altă parte, consideră că o astfel de situație, care a zdruncinat justiția română, mai poate aștepta. Liderul de la Cotroceni a transmis magistraților un mesaj pe Facebook, în care i-a anunțat că îi invită la o discuție la Cotroceni pe 22 decembrie.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.

Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected].

Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected].

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți.

(În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte.)”, a transmis președintele pe Facebook.

