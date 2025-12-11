Prima pagină » Știri politice » Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă

Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă

Ruxandra Radulescu
11 dec. 2025, 20:43, Știri politice
Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă

În plin scandal pe tema sistemului de justiție, președintele Nicușor Dan a transmis că va avea o discuție cu magistrații abia peste 10 zile, adică pe 22 decembrie. 

Proteste în stradă, cereri de demisie la nivel înalt și o conferință, în regim de urgență, la Curtea de Apel, după documentarul Recorder despre presupuse acte de corupție din sistemul de justiție.

Președintele Nicușor Dan, pe de altă parte, consideră că o astfel de situație, care a zdruncinat justiția română, mai poate aștepta. Liderul de la Cotroceni a transmis magistraților un mesaj pe Facebook, în care i-a anunțat că îi invită la o discuție la Cotroceni pe 22 decembrie.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.
Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected].

Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected].
În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți.

(În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte.)”, a transmis președintele pe Facebook.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS George Simion: „Guvernul din Bulgaria a căzut. Guvernul din România poate cădea luni, la moțiunea de cenzură”
18:08
George Simion: „Guvernul din Bulgaria a căzut. Guvernul din România poate cădea luni, la moțiunea de cenzură”
FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
EXCLUSIV Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
16:00
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
ULTIMA ORĂ Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici
15:24
Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici
CONTROVERSĂ Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg”
15:20
Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg”
ANUNȚ Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea online a „Coaliției de Voință”
10:59
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea online a „Coaliției de Voință”
Mediafax
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații
Mediafax
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Un studiu dezvăluie motivul pentru care exercițiile fizice reduc riscul de cancer

Cele mai noi