Prima pagină » Actualitate » Insomniile, tot mai dese înainte de Sărbători. Care este remediul recomandat pentru un somn liniștit

Insomniile, tot mai dese înainte de Sărbători. Care este remediul recomandat pentru un somn liniștit

11 dec. 2025, 19:51, Actualitate
Insomniile, tot mai dese înainte de Sărbători. Care este remediul recomandat pentru un somn liniștit

În pragul Sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți dintre români ajung să se confrunte cu nopți agitate și dificultăți în adormire, chiar dacă luna decembrie este percepută în mod tradițional ca o perioadă dedicată familiei, relaxării și momentelor petrecute în tihnă. Realitatea este alta, atmosfera aglomerată de al finalul anului lasă o amprentă semnificativă asupra stării de odihnă a multor persoane, iar specialiștii în sănătate mintală observă și o creștere constantă a cazurilor de insomnie din perioada aceasta.

De ce sunt insomniile tot mai dese înainte de Sărbători

Explicațiile variază, iar principalul factor declanșator ar fi stresul acumulat. Pregătirile pentru sărbători – de la planificarea cumpărăturilor până la organizarea vizitelor și activităților pentru zilele libere – aduc o listă lungă de responsabilități în plus. Multe persoane resimt nevoia de a finaliza sarcinile rămase la locul de muncă înainte de finalul anului, ceea ce aduce o presiune suplimentară. Ritmul alert menține organismul într-o continuă stare de încordare, iar asta afectează instalarea somnului și calitatea odihnei.

La stresul emoțional din perioada aceasta se adaugă și schimbările de rutină care joacă și ele un rol important. Zilele care sunt mai scurte și temperaturile scăzute reduc expunerea la lumina naturală, un element esențial pentru reglarea ritmului circadian. Organismul produce melatonină – hormonul care este responsabil pentru inducerea somnului – după un program influențat de lumină, dezechilibrele apărute iarna pot perturba acest mecanism. În acest fel, mulți oameni ajung să adoarmă mai greu sau să se trezească frecvent în timpul nopții.

Care sunt cauzele insomniilor

Programul foarte încărcat duce la folosirea prelungită a telefonului sau a laptopului pe timp de seară. Dispozitivele electronice emit lumină albastră, aceasta inhibă secreția de melatonină și stimulează creierul într-un moment în care el trebuie să se pregătească de odihnă.

Mesele bogate și consumul crescut de alimente grele ori dulciuri și orele târzii la care sunt luate solicită organismul și împiedică instalarea unei stări de relaxare. Mulți oameni ajung astfel să petreacă ore în șir în încercarea de a adormi, iar trezitul dimineața devine tot mai dificil.

O singură noapte de somn insuficient poate afecta capacitatea de concentrare, nivelul de energie și starea emoțională. Atunci când acest tipar se repetă, riscul instalării unui ciclu de insomnie crește. Efectele se resimt rapid în activitățile zilnice, de la performanța profesională până la relațiile cu cei din jur.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații
Mediafax
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Un studiu dezvăluie motivul pentru care exercițiile fizice reduc riscul de cancer
ULTIMA ORĂ Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă
20:43
Nicusor Dan anunță că îi invită pe magistrați să-i scrie, dar îi așteaptă la Cotroceni pe 22 decembrie, căci săptămâna viitoare are treabă
EXTERNE Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora
20:40
Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora
ACTUALITATE Lavinia Betea: „Conspirația și Exilul: Viața ascunsă a generalului Militaru”
20:30
Lavinia Betea: „Conspirația și Exilul: Viața ascunsă a generalului Militaru”
FLASH NEWS Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie
20:12
Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00
19:57
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00
CONTROVERSĂ Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news”
19:51
Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news”

Cele mai noi