Insomniile, tot mai dese înainte de Sărbători. Care este remediul recomandat pentru un somn liniștit

În pragul Sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți dintre români ajung să se confrunte cu nopți agitate și dificultăți în adormire, chiar dacă luna decembrie este percepută în mod tradițional ca o perioadă dedicată familiei, relaxării și momentelor petrecute în tihnă. Realitatea este alta, atmosfera aglomerată de al finalul anului lasă o amprentă semnificativă asupra stării de odihnă a multor persoane, iar specialiștii în sănătate mintală observă și o creștere constantă a cazurilor de insomnie din perioada aceasta.

De ce sunt insomniile tot mai dese înainte de Sărbători

Explicațiile variază, iar principalul factor declanșator ar fi stresul acumulat. Pregătirile pentru sărbători – de la planificarea cumpărăturilor până la organizarea vizitelor și activităților pentru zilele libere – aduc o listă lungă de responsabilități în plus. Multe persoane resimt nevoia de a finaliza sarcinile rămase la locul de muncă înainte de finalul anului, ceea ce aduce o presiune suplimentară. Ritmul alert menține organismul într-o continuă stare de încordare, iar asta afectează instalarea somnului și calitatea odihnei.

La stresul emoțional din perioada aceasta se adaugă și schimbările de rutină care joacă și ele un rol important. Zilele care sunt mai scurte și temperaturile scăzute reduc expunerea la lumina naturală, un element esențial pentru reglarea ritmului circadian. Organismul produce melatonină – hormonul care este responsabil pentru inducerea somnului – după un program influențat de lumină, dezechilibrele apărute iarna pot perturba acest mecanism. În acest fel, mulți oameni ajung să adoarmă mai greu sau să se trezească frecvent în timpul nopții.

Care sunt cauzele insomniilor

Programul foarte încărcat duce la folosirea prelungită a telefonului sau a laptopului pe timp de seară. Dispozitivele electronice emit lumină albastră, aceasta inhibă secreția de melatonină și stimulează creierul într-un moment în care el trebuie să se pregătească de odihnă.

Mesele bogate și consumul crescut de alimente grele ori dulciuri și orele târzii la care sunt luate solicită organismul și împiedică instalarea unei stări de relaxare. Mulți oameni ajung astfel să petreacă ore în șir în încercarea de a adormi, iar trezitul dimineața devine tot mai dificil.

O singură noapte de somn insuficient poate afecta capacitatea de concentrare, nivelul de energie și starea emoțională. Atunci când acest tipar se repetă, riscul instalării unui ciclu de insomnie crește. Efectele se resimt rapid în activitățile zilnice, de la performanța profesională până la relațiile cu cei din jur.

Recomandările autorului: