Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie

Sute de persoane protestează în Piața Victoriei, pentru a doua seară la rând, ca reacție la documentarul Recorder despre corupția din sistemul de justiție. Evenimentul, intitulat „Scoateți corupția din justiție”, a fost anunțat pe Facebook și organizat de mai multe ONG-uri: „Declic”, „Inițiativa România” și „Justiție Independentă”. La eveniment, participă și activista Angi Șerban, cercetată penal pentru instigare la violență.

Manifestanții s-au strâns la ora 19:00 în Piața Victoriei, pentru a a-și exprima nemulțumirea față de presupusele fapte de corupție, prezentate în reportajul Recorder. Protestatarii vor, printre altele, revocarea șefei ÎCCJ, Lia Savonea și demiterea lui Marius Voineag din fruntea DNA și a fostului ministru al Justiției, liberalul Cătălin Predoiu.

„Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți.

Ce cerem:

Revocarea Liei Savonea

Demiterea conducerii DNA

Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder

Revizuirea competențelor CSM

Eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție”, se arată în prezentarea evenimentului de pe Facebook.

La protest participă și activista Angi Șerban, o figură controversată din „armata” „reziștilor”. Aceasta a fost cercetată penal, după ce a publicat pe Facebook mesaje conisderate instigatoare la ură. Aceasta și-a anunțat prezența la protest pe Facebook și și-a îndemnat și urmăritori să participe.

ONG-urile „reziștilor” s-au mobilizat, ca la un semn, după materialul Recorder

Miercuri a fost prima zi de protest. Brigada #rezist s-a mobilizat, ca la un semn, împotriva magistraților și au protestat în fața Consiliului Superior al Magistraturii. În spatele evenimentului se află ONG-uri bine „ancorate” zona „progresistă”.

La manifestație nu au participat decât câteva sute de oameni, deși într-o anumită parte a presei – aliniată în spatele lui Nicușor Dan & USR- s-a transmis, fals, că ar fi fost „mii” de oameni.

Organizația Declic a conceput chiar și o petiție în care solicită președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan modificarea legilor justiției, aici fiind, de altfel, punctul fierbinte al întregului scenariu.

Documentarul Recorder vorbește despre o „Justiție capturată”, numai că întreaga rețea de ONG-uri pusă în slujba Uniunii Salvați România (USR) apasă pedala de accelerație pentru a pune, de fapt, „mâna” pe Justiția din România.

FOTO/VIDEO: Facebook