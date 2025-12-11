De unde vine „mesianismul” lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „A fost un om cu o motivație extraordinară”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum Ion Iliescu se naște cu o motivație extraordinară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Conștiințele lor nu s-au trezit să schimbe țara. Conștiințele lor erau treze, ca ale multora… Sunt nemulțumiți, în primul rând, de poziția lor și vor să acceadă mai sus.”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum Iliescu nu mai era omul de casă al lui Ceaușescu în 1979. Aceasta susține că țara era deja săturată de Ceaușescu. Conștiințele lui Iliescu și Măgureanu nu s-au trezit să schimbe țara, adaugă autoarea. Amândoi erau nemulțumiți de pozițiile lor și doreau să ajungă mai sus.

„Iliescu nu mai era un om de casă al lui Ceaușescu în 1979. Nu mai era un om de casă al lui Ceaușescu și țara întreagă începuse să se sature de Ceaușescu. Nu, conștiințele lor nu s-au trezit să schimbe țara. Conștiințele lor erau treze, ca ale multora și vedeți și în zilele noastre… Sunt nemulțumiți în primul rând de poziția lor și vor să acceadă mai sus. Și Virgil Măgureanu, și Ion Iliescu sunt niște oameni cu o motivație extraordinară.”, a explicat Betea.

„Mesianismul acesta îl are și Măgureanu, în mai mică măsură decât Ion Iliescu. Mesianismul acesta devine susținut în cazul lui Iliescu, chiar și de privațiunile acelea din copilărie”, explică istoricul.

Istoricul a continuat prin a spune că această componentă energetică este una foarte importantă. Ba mai mult, contează enorm în tot restul vieții. Aceasta susține că mesianismul se regăsește atât la Măgureanu, cât și la Iliescu. În cazul lui Iliescu, istoricul îl motivează și prin privațiunile din copilărie.

„Și aici dați-mi voie să fac o mică paranteză cu referire la componenta energetică din personalitatea unui om. Este un lucru care contează enorm. Și ce înseamnă componenta aceasta energetică? Înseamnă motivație, înseamnă rezistență la stres, înseamnă cât de multă forță ai în tine și cuplată cu mesianismul acesta, eu sunt un om care sunt menit unor locuri foarte înalte, pentru că sunt mai bun decât ceilalți. Mesianismul acesta îl are și Măgureanu, în mai mică măsură decât Ion Iliescu. Pentru că nu a plecat atât de tânăr ca și Iliescu în aventura aceasta a carierei. Și vedeți, mesianismul acesta devine susținut în cazul lui Iliescu, chiar și de privațiunile acelea din copilărie. Este un fel de conștiință, de profunzime. Eu sunt un om care, chiar dacă nu ești credincios…. Eu sunt un om care am fost pus la încercare. Eu sunt un om care am suferit. Eu sunt un om care merită și cu certitudine răsplata aceasta va veni. Vedeți, în timpurile noastre se vorbește foarte mult de energie, de bio-energie și se crede prostește că te duci la nu știu ce mag bioenergoterapeut și ăla te atinge, te întoarce, te îndoaie, te suflă Dumnezeu, Sfântul știe ce poate să-ți facă și te ține printr-un nu știu ce furtun nevăzut de energie… Nu există așa ceva. Însă, noi ne naștem…”, remarcă autoarea.

Betea: „În metafora noastră, Iliescu a avut un rezervor imens. Măgureanu, la fel. Nu sunt singurii. Și pe Militaru îl vedeți în felul acesta”

Lavinia Betea compară componenta energetică personală cu un rezervor. Aceasta subliniază că la unii rezervorul este mai mare la naștere, în timp ce la alții este mai mic. În cazul unora se arde toată energia, în timp ce alții o pot doza pe o viață întreagă. Cei cu rezervor mare și dozaj bun sunt cei care câștigă, afirmă istoricul. Iliescu, adaugă aceasta, făcea parte din această categorie.