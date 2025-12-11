Prima pagină » Actualitate » Parașutistul care s-a agățat cu parașuta de avion la 4.500 de metri altitudine, în Australia

11 dec. 2025, 20:37, Actualitate
Incident șocant petrecut în Australia, un parașutist a rămas agățat de avion la o altitudine de 4.500 de metri. Incidentul a avut loc în septembrie, chiar deasupra aeroportului Tully din Queensland.

Videoclipul dramatic a fost făcut public de către Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor (ATSB). Înregistrarea arată momentul în care parașutistul rămâne prins chiar de coada avionului Cessna Caravan, care zbura la o altitudine de aproximativ 4.500 de metri.

Parașutistul se pregătea să sară din avion, moment în care mânerul parașutei sale de rezervă s0a agățat de o parte a aripii. Parașuta de rezervă s-a deschis, iar bărbatul a rămas suspendat de coada aeronavei. Pilotul nu și-a dat seama inițial ce se întâmplase, doar a simțit o schimbare bruscă la avion.

Angus Mitchell, șeful ATSB, a declarat: „Pilotul și-a amintit că a simțit avionul ridicându-se brusc și a observat că viteza scădea rapid”.

În timp ce pilotul lupta să mențină controlul aeronavei, 13 dintre ceilalți parașutiști au sărit de urgență din avion. Doi au rămas în ușă până când parașutistul prins a reușit să taie 11 linii ale parașutei sale de rezervă cu un cuțit.

După ce a reușit să se elibereze, bărbatul și-a deschis parașuta principală și a aterizat în siguranță, suferind doar răni minore.

Pilotul, care purta o parașută de urgență, a lansat un apel de ajutor „mayday” către controlorii de trafic aerian. După o coborâre de aproximativ 750 de metri, acesta a reușit să aterizeze în siguranță. Incidentul a fost filmat de un operator video prezent la bord, oferind investigatorilor o înregistrare detaliată a evenimentelor.

