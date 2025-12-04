Prima pagină » Diverse » Tot mai mulți șoferi consultă AI, înainte de a merge la mecanic. Experții atrag atenția cu privire la riscurile diagnosticelor date de ChatGPT

Tot mai mulți șoferi consultă AI, înainte de a merge la mecanic. Experții atrag atenția cu privire la riscurile diagnosticelor date de ChatGPT

05 dec. 2025, 00:13, Diverse
Tot mai mulți șoferi consultă AI, înainte de a merge la mecanic. Experții atrag atenția cu privire la riscurile diagnosticelor date de ChatGPT
FOTO - Caracter ilustrativ

Tot mai mulți șoferi își repară mașina consultând ChatGPT înainte de a merge la un service auto. Doar că recomandările inteligenței artificiale nu se potrivesc mereu cu realitatea. În acest context, mecanicii avertizează că, deși în unele cazuri ajută să te documentezi cu ajutorul ChatGPT, diagnosticele greșite pot duce la cheltuieli inutile și chiar la riscuri pentru siguranța rutieră.

„Am o defecţiune la cutia automată de viteze. Să vedem ce sfaturi îmi oferă Chat GPT. Paşi practici avem: Nu forţa maşina, schimbă uleiul şi filtrul, diagnosticare electronică, reparaţie sau înlocuire. Ne recomandă să ducem maşina la un service specializat totuşi”, aşa arată sfaturile pe care un jurnalist Observator TV le-a primit de la ChatGPT.

A mers cu maşina la un mecanic autorizat, dar socoteala inteligenţei artificiale nu se potriveşte cu realitatea din service.

Reporter: „Mi-a zis să nu forţez maşina şi să schimb uleiul şi filtrul. În ce măsură sunt adevărate aceste sfaturi?”

Petre Dinulescu, mecanic auto: „La cutia automată, pentru reparaţie necesită o diagnoză computerizată pentru a vedea dacă problema este tehnică sau mecanică. În această situaţie, te pune pe un drum greşit. Dacă avem o defecţiune electrică, iar noi ascultăm ChatGPT-ul vom schimba uleiul, un cost de 2.000 de lei, dar am arunca acei bani pe fereastră”.

FOTO – Caracter ilustrativ

Până să ajungă la un service auto, şoferii recunosc că se consultă cu ChatGPT.

Şofer: „Cred că l-am folosit de câteva ori”

Reporter: „Putem să avem sau nu încredere în ChatGPT?”

Şofer: „În proporţie de 30%, putem să avem habar ce avem la maşină cu acest ChatGPT”

„Am încercat, am căutat date despre problemă. În unele cazuri a ajutat, în altele a fost nevoie să mergem la un service auto”, a spus un alt şofer.

Mulţi șoferii intră în service, convinși fiind că știu exact ce problemă are mașina.

„Te poate duce în eroare. Eu l-am testat şi dacă nu specifici exact cum trebuie, te poate duce pe lângă problemă. În unele cazuri este de mare ajutor pentru utilizatori şi pentru noi, pentru că proprietarul ştie deja la ce se supune şi care sunt problemele în proporţie de 70%”, a precizat Petre Dinulescu, mecanic auto.

Cu toate astea, mulţi conducători auto merg pe premisa „crede în inteligenţa artificială şi nu cerceta”, iar asta poate fi periculos.

„Împreună cu ChatGPT-ul se apucă ei singuri să şi le repare. Există riscul să schimbe lucruri care nu sunt necesare, să aibă cheltuială adiţională şi, totodată, făcând manoperă la o persoană necalificată poate afecte siguranţa rutieră”, a mai spus mecanicul auto.

„Mi-a dat admisie, dar problema era de fapt de la turbină. Un mecanic m-a ajutat mult mai bine”, susţine clientul unui service.

Experții atrag atenția că astfel de abordări pot duce la consecințe grave, iar amânarea unor reparații esențiale poate afecta funcționarea vehiculului și poate pune în pericol siguranța rutieră.

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa fiică a lui Putin la Paris / Ea spune că îi pare „foarte rău” pentru războiul din Ucraina
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
DOLIU în presă! A murit jurnalistul Mihai Stănescu
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Trei reguli pe care părinții ar trebui să le aplice în privința telefoanelor pentru copii
FLASH NEWS Gândul a prins-o, din nou, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control
23:18
Gândul a prins-o, din nou, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control
EXTERNE S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje
22:52
S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje
EXTERNE Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051
22:52
Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051
EXCLUSIV Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării
22:27
Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării
EXTERNE Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
22:23
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe

Cele mai noi