Cum se pregătește corect mașina pentru sezonul rece. SFATURILE mecanicilor auto pentru șoferi

Au apărut deja nopțile cu adevărat reci, dar și primele ninsori, astfel că mecanicii auto îi sfătuiesc pe șoferii care nu au apucat încă să își pregătească mașinile pentru iarnă… cum se face corect acest lucru pentru evitarea surprizelor neplăcute.

Iar acest lucru nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor, primul lucru la care se pot gândi cei mai mulți conducători auto.

„Asta este primul lucru când vine sezonul rece. Cel mai important este ca anvelopa să fie de iarnă și corectă pentru mașină, nu ca această anvelopă de vară”, explică un mecanic auto pentru Observator TV.

Potrivit acestuia, mașina ar trebui verificată înainte de scăderea temperaturilor, iar antigelul trebuie să fie în parametri buni. Bateria, care este printre cele mai solicitate piese, iarna, trebuie testată și ea în mod corespunzător.

De asemenea, lamelele ștergătoarelor și soluția de parbriz trebuie schimbate cu unele potrivite sezonului rece. Specialistul avertizează că soluția de parbriz din timpul verii poate îngheța.

„Se poate strica motorașul, se poate arde sau se poate sparge vasul, și atunci ajungi direct în service”, a adăugat el.

Recomandată este și efectuarea geometriei, la fiecare schimb de anvelope, iar presiunea din roți trebuie reglată exact cum este indicat pentru modelul mașinii.

Ignorarea martorilor aprinși în bord este o altă greșeală frecventă.