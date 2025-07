Tragedie fără margini. Doi tineri căsătoriți au murit în Dunăre. Robert a reușit să-și salveze fiica de 9 luni, apoi a fost înghițit de ape

Doi tineri prospăt căsătoriţi, părinții unei fetițe de numai nouă luni, au murit înecaţi, în zona plajei de la Gostinu, o zonă unde scăldatul este interzis, dar care atrage o mulțime de oameni în anotimpul cald.

Robert și Ștefania, un cuplu din București, în vârstă de 26 şi 21 de ani, au pierit în apele Dunării, după ce au luați de curenții puternici, împreună cu fetița lor de nouă luni, transmite Observator.news.ro.

Cei doi veniseră cu mai mulţi apropiaţi, la Gostinu, o plajă neautorizată pe Dunăre, dar care a devenit cunoscută, în ultimii ani, drept „Marea de lângă Bucureşti”.

Femeia era cu fiica ei în brațe, într-o zonă retrasă de lângă plajă, când a căzut într-o groapă din albia fluviului şi a fost trasă în larg de curenţii puternici. Soţul ei a sărit să le salveze şi, cu ultimele puteri, a reuşit să ţină fetiţa la suprafaţă. Un martor a intervenit și a salvat bebelușul, chiar înainte ca bărbatul să fie tras la în adâncuri de curenții puternici ai Dunării.

La un pas de moarte s-aa aflat și sora Ștefaniei, o fată în vârstă de 13 ani, care a fost trasă în larg curenți și nu mai avea putere să strige după ajutor. Din fericire, un poliţist aflat în timpul liber, care avea skijetul la îndemână, a reușit s-o scoată la timp din apă.

Autorităţile consideră că panourile de avertizare sunt suficiente pentru a preveni tragediile.

Aisha, fetiţa de 9 luni, a fost resuscitată de salvatorul ei şi a început să respire în scurt timp.

„Şi am văzut-o pe fetiţa aceasta de 13 ani, de la locul unde s-a întâmplat cam un kilometru distanţă. Pe apă, plutea. Era foarte speriată, striga uşor, că nu mai avea putere, după ajutor. Am oprit skijet-ul lângă ea, am luat-o de mână, am urcat-o pe skijet şi am dus-o la maşină unde erau rudele ei”, a declarat salvatorul fetei.