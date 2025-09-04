Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, apare ca fiind asociat la două firme – Comunicare SRL și Winkampaign SRL. Firma Comunicare SRL are datorii de 1,7 milioane lei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ministerului pe care îl conduce. Firmele în care ministrul este asociat au ca obiect de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management” și „Activități ale agențiilor de publicitate”.

Actualul ministru al Finanțelor a criticat dur Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) după ce a preluat portofoliul ministerial. A spus despre ANAF că este o instituție „disfuncțională”, „lipsită de transparență” și „opacă”.

Gândul l-a contactat pe Alexandru Nazare pentru clarificări referitoare la informațiile publice, însă – până la publicarea acestui articol – ministrul nu a răspuns. Totuși, Alexandru Nazare a postat pe pagina sa de Facebook precizări legate de această situație, iar Gândul le prezintă la finalul acestui articol.

Firmele unde Nazare este asociat – Comunicare SRL și Winkampaign SRL (unde este asociat prin Comunicare SRL), sunt inactive.

Prima – Comunicare SRL – a fost declarată „inactivă” de ANAF la doar câteva zile după ce Nazare a fost numit ministru de Finanțe defapt.ro

– a fost declarată „inactivă” de ANAF la doar câteva zile după ce A doua – Winkampaign SRL – este inactivă din anul 2024.

Alexandru Nazare spunea despre ANAF că este necunoscătoare în ceea ce privește anumite sectoare de piață. (mai multe detalii AICI)

„Ar trebui să-și cunoască, în detaliu, piața de business, pe diverse segmente. Pentru că, cu cât cunoști mai bine industriile, cu atât înțelegi mai bine ce se întâmplă în acele industrie. Iar acesta e un efort mai profund. ANAF-ul, din nefericire, nici n-a făcut acest lucru și nici n-a fost încurajat să-l facă. N-am acceptat să recunoaștem că avem o problemă. Să recunoaștem de unde vine. Și după recunoaștere, bineînțeles că pot să vină și măsurile de remediere”, spunea ministrul de Finanțe la sfârșitul lunii iulie.

Cum arată bilanțurile firmelor lui Nazare

Comunicare SRL

Potrivit declarației de interese a lui Alexandru Nazare – pe anul 2024 –, acesta era acționar și deținea 100% din părțile sociale ale firmei Comunicare SRL din București.

Firma Comunicare SRL este pe pierdere încă de la înființare, cu excepția anilor 2022 și 2023.

Comunicare SRL are ca obiect de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management” și a fost înregistrată în data de 3 Septembrie 2008.

În 2025, potrivit termene.ro, ministrul Nazare este asociat la Comunicare SRL – cu 95,24 % din părțile sociale. Acționar – 4,76% din părțile sociale – este SIS FINANCE CONSULTING SRL din București.

Anul fiscal 2024 nu a fost un an bun pentru firma actualului ministru de finanțe.

Cifra de afaceri – 174.135 lei.

– 174.135 lei. Pierdere – 106.931 lei.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, firma Comunicare SRL a stat foarte prost la capitolul „Datorii” – 1.715.100 lei în anul 2024 de zece ori mai mult decât veniturile înregistrate.

Potrivit informațiilor publicate de ANAF, firma Comunicare SRL a devenit „societate inactivă” în data de 1 iulie 2025.

Winkampaign SRL

Firma Winkampaign SRL este inactivă din data de 15 aprilie 2024 și a fost înregistrată în data de 6 decembrie 2022.

Winkampaign SRL a avut aceeași adresă fiscală – Str. Trușești nr. 25, Sector 1 – ca și Comunicare SRL, potrivit termene.ro.

Alexandru Nazare, prin firma Comunicare SRL – unde este asociat – este și asociat la firma Winkampaign SRL, cu 16,5 % din părțile sociale.

Potrivit ANAF, firma Winkampaign SRL este declarată „inactivă” din data de 15 mai 2024.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerului Finanțelor, firma Winkampaign SRL – înființată în 2022 – nu apare că ar fi avut vreodată activitate comercială.

Alexandru Nazare: „Datoriile sunt generate pentru capitalizarea firmei, în contextul unui an mai dificil decât cel anterior”

Joi, 4 septembrie 2025, ministrul Alexandru Nazare a postat, pe pagina sa de Facebook, explicații în legătură cu informațiile care au fost prezentate în presă.

„Nu sunt șantajabil și nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență. Am transmis, la preluarea acestui mandat, că nu promit minuni – dar că voi acționa cu seriozitate, responsabilitate și cu decizii clare, care să readucă România pe un drum stabil. De aceea, este responsabil să vă transmit și poziția mea față de unele afirmații circulate în mediul online în ultima perioadă.

Informațiile cu privire la calitatea mea de asociat în entități private induc în eroare în mod intenționat opinia publică și explic mai jos de ce:

Despre diferența între asociat și administrator . Conform legii 161/2003 și legii 312/2004, persoanele care dețin funcții publice nu pot exercita acte de comerț și nu pot deține calitatea de administrator. Obligațiile legale privind depunerea bilanțurilor, menținerea înregistrării la ONRC și respectarea tuturor procedurilor administrative cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului. Astfel încât acuzațiile aduse în respectivul material induc în mod evident opinia publică pe direcția unor concluzii greșite.

. Conform legii 161/2003 și legii 312/2004, persoanele care dețin funcții publice nu pot exercita acte de comerț și nu pot deține calitatea de administrator. Obligațiile legale privind depunerea bilanțurilor, menținerea înregistrării la ONRC și respectarea tuturor procedurilor administrative cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului. Astfel încât acuzațiile aduse în respectivul material induc în mod evident opinia publică pe direcția unor concluzii greșite. Despre calitatea de asociat în cadrul Comunicare SRL și așa – zisele datorii ale firmei. Am devenit asociat în cadrul acestei entități în luna septembrie 2022, prin succesiune, după decesul soției mele. Nu am deținut niciodată calitatea de administrator, deci nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune, asa cum gresit se induce opiniei publice in respectivul material.

La preluarea părților sociale am moștenit practic prin succesiune și o mare parte din aceste datorii, care erau în realitate capitalizări ale firmei din economii personale, conform structurii acționariatului la acea vreme (moștenită, de asemenea).

Aceste așa-numite „datorii uriașe” ale firmei nu sunt către bugetul statului, ci sunt creditări făcute de asociați. Este deci normal să existe acest cuantum al datoriei (către asociați), cât timp asociații au creditat firma cu același cuantum.

Sediul social și inactivarea fiscală. În iulie 2025, ANAF a emis o decizie de inactivitate fiscală motivată de expirarea sediului social. În realitate, societatea deținea încă din 2016 imobilul respectiv ca proprietate – ceea ce asigură un sediu valabil pe termen nelimitat. ONRC a confirmat oficial, prin act emis la 6 august 2025, că inactivarea fiscală a fost o eroare administrativă. Și la acest aspect materialul induce în eroare”, scrie Alexandru Nazare.

Despre situația pierderilor financiare

„După un an 2023 profitabil”, continuă ministrul de finanțe, „în 2024 activitatea firmei s-a redus, ceea ce a generat pierderi. Este un fenomen normal în viața unei companii și nu indică o practică abuzivă sau ilegală.

Datoriile sunt generate pentru capitalizarea firmei, în contextul unui an mai dificil decât cel anterior.

Respectarea obligațiilor legale la Comunicare SRL . Bilanțurile au fost depuse întotdeauna conform legii, contrar afirmațiilor din material.

. Bilanțurile au fost depuse întotdeauna conform legii, contrar afirmațiilor din material. Situația firmei Winkampaign SRL. Aceasta a fost înființată în 2022, iar Comunicare SRL deține doar 16,5% din capitalul acesteia. Nu sunt administrator și, prin lege, nu pot fi.

Responsabilitatea depunerii bilanțurilor și a depunerii mențiunilor la ONRC revine exclusiv administratorului, nu asociaților. Față de situația întârzierii depunerii bilanțurilor, aceasta se sancționează prin amendă, conform legii și am semnalat deja acest aspect în contabilitatea firmei.

Nu sunt cercetat în niciun dosar penal. Autorii materialului care mă prezintă implicat într-un dosar internațional în care se cercetează crime împotriva umanității au depășit cu mult orice fantezie. Probabil de aceea materialul nu a fost asumat prin semnătură.

În același timp, în ultimele 2 luni am anunțat numeroase progrese în activitatea ANAF. Așa cum am mai spus, ANAF are în continuare major de recuperat în activitatea internă și în relația cu contribuabilii.

Însă a început să își facă treaba, iar aceasta se vede – atât în domeniul colectării, cât și al insolvențelor frauduloase sau al demascării evaziunilor fiscale, deranjând numeroase zone de influență.

Un lucru este clar: activitatea va continua cel puțin în același ritm ca și până acum, oricât ar încerca unele site-uri sau voci din spațiul public să se facă auzite.

Nu în ultimul rând, atunci când chiar muncești, unele lucruri nu funcționează chiar cum am dori, de fiecare dată.

Vă asigur că activitatea de corectare a deficitului bugetar istoric pe care îl are acum România presupune o muncă imensă, pe care o derulez zi și foarte multe nopți alături de echipa dedicată din minister. Dacă vor apărea erori pe parcursul acestui demers, vom corecta și vom reveni cu precizări acolo unde este cazul. Facem tot posibilul să readucem finanțele țării pe o traiectorie corectă, în câteva luni, după ani la rând de desfrâu bugetar.

Un lucru este sigur: continuăm să muncim, cu aceeași seriozitate”, a scris ministrul Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Parlamentar PSD, „PĂCĂLIT” de un coleg de la POT să semneze moțiunea de cenzură. Popa vs Chiriță: „M-ai păcălit” / „Nu suntem la grădiniță”

Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat extinderea programului “Masa sănătoasă”, gândită pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale

„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă? Gândul a vorbit cu 4 piloți, inclusiv un FOST ȘEF DE STAT MAJOR: E nevoie de anchetă oficială/Imposibil un atac țintit/Bruiaj specific zonelor de conflict/Posibil atac doar de la sol

Scandalul „Lamborghini”. „Cursă” în instanță între ANAF și o firmă din Hunedoara. Bolizi de lux, folosiți în Franța de un pilot de raliuri