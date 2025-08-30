Prima pagină » Actualitate » Scandalul „Lamborghini”. „Cursă” în instanță între ANAF și o firmă din Hunedoara. Bolizi de lux, folosiți în Franța de un pilot de raliuri

30 aug. 2025, 12:59, Actualitate
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a obligat o firmă din Hunedoara să plătească TVA de 492.000 de lei pentru achiziția unor mașini de lux, printre care și două Lamborghini, iar speța a ajuns în fața magistraților după ce reprezentanții firmei au făcut contestație la la Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor și au deschis un proces.

Magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia au dat câștig de cauză ANAF, la începutul lunii iulie, firma din Hunedoara pierzând și la fond, în primă instanță, și la recurs.

  • Potrivit Libertatea, firma hunedoreană a fost înființată în luna octombrie a anului 2018, de un cetățean român cu domiciliul în Franța. La data înființării, obiectul de activitate era „comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare”.
  • În anul 2029, firma a raportat, având un singur angajat, o cifră de afaceri de 3,8 milioane de lei și un profit de 3,2 milioane de lei.
  • În anul 2020, firma a realizat o cifră de afaceri de 3 milioane de lei și un profit de 1,4 milioane de lei, tot cu un singur angajat.

Din anul 2021, cifrele firmei din Hunedoara s-au înrăutățit, ajungândpână în 2024la pierderi anuale cuprinse între 160.000 de lei și 1,3 milioane de lei.

Mașinile au parcurs mii de kilometri în Franța

Totul a pornit de la o cerere de rambursare de TVA. Firma din Hunedoara a fost controlată de ANAF, iar inspectorii au descoperit că societatea a cumpărat mai multe mașini de lux, printre care și trei autoturisme – printre care două Lamborghiniîn valoare totală de peste un milion de euro.

  • ANAF a stabilit că firma nu poate deduce TVA integral și beneficiază de o deducere de doar 50%. Societatea a fost obligată să achite TVA în valoare de 492.000 de lei.
  • ANAF a invocat că la momentul achiziției mașinilor de lux, activitatea principală declarată de firmă era de comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”, schimbându-și obiectul de activitate în activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare” abia în 2022.

Inspectorii ANAF au mai descoperit că – pentru mașinile de lux cumpărate în 2020au fost încheiate contracte de închiriere abia în 2022, iar bolizii de lux au avut un singur client, respectiv o firmă deținută și controlată de un pilot francez de raliuri, participant la mai multe ediții ale Dakar Rally.

Până la închiriere, mașinile au parcurs mii de kilometri în Franța, fiind surprinse de radarele poliției pentru că au depășit viteza de mai multe ori.

Conform Libertatea, un Lamborghini cumpărat în 21 august 2020cu 88 de kilometri la borda fost închiriat pentru prima dată firmei deținute de pilotul francez abia în data de 1 iunie 2020. Trei luni mai târziu, factura pentru închiriere a fost stornată, iar mașina a fost închiriată aceluiași client, cu peste 4.500 de kilometri la bord.

ANAF a descoperit inadvertenţe privind tarifele practicate”, dând exemplul unei mașini care a fost închiriată aceluiași client cu un tarif de 580 de euro/zi, dar și cu 2.892 de euro pentru trei luni. O altă mașină a fost închiriată cu un tarif de 1.400 de euro/zi şi ulterior a fost închiriată cu 2.831 de euro pentru trei luni.

Amenzi primite în Franța, în afara perioadelor de închiriere

Inspectorii ANAF au concluzionat mașinile de lux „au fost utilizate doar ocazional pentru închiriere şi cu un beneficiu financiar mult redus, raportat la valoarea de achiziţie a acestora”.

Cele 3 autoturisme au fost utilizate, în principal, în scop personal de către administratorul de drept al societăţii reclamante (n.red. – firma din România) și de pilotul francez, (n.red. care) prin intermediul societăţilor deţinute în Franța, finanţează întreaga activitate a societăţii reclamante (n.red. – din România), şi pentru că dispune cu titlu gratuit de cele 3 autoturisme noi, de lux, poate fi asimilat unui administrator, de fapt, al societăţii verificate. Întocmirea celor 3 contracte de comodat a avut ca scop crearea unei aparente justificări a utilizării autoturismelor în afara perioadelor de închiriere, ca urmare a faptului că organele de inspecţie fiscală au informat reprezentantul societăţii că au fost identificate mai multe procese-verbale de contravenţie aplicate de poliţia franceză pentru depăşirea vitezei pentru cele 3 autoturisme, tocmai în afara perioadelor de închiriere”, a precizat ANAF.

Decizia de impunere a ANAF a fost contestată pe cale administrativă la Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor. Contestația a fost respinsă, iar firma din Hunedoara a mers în instanță. Prima fază a procesului s-a judecat la Tribunalul Sibiu, iar magistrații de la Curtea de Apel Alba-Iulia au dat dreptate, la recus, ANAF.

