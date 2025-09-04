Parlamentar PSD, „PĂCĂLIT” de un coleg de la POT să semneze moțiunea de cenzură. Popa vs Chiriță: „M-ai păcălit” / „Nu suntem la grădiniță”

Dorin Popa, fost membru POT și, actualmente, parlamentar PSD, susține că ar fi fost păcălit de un coleg de la POT să semneze moțiunea de cenzură depusă de AUR și Partidul Oamenilor Tineri, împotriva reformei din Sănătate, după ce un document intrat în posesia Gândul arată că Popa Dorin este unul dintre semnatari. Contactat de Gândul, acesta a declarat că și-a retras semnătura. Pe de altă parte, membrul POT susține că Popa „a semnat în cunoștință de cauză”.

Dorin Popa, fost membru POT și afiliat PSD din luna iunie, apare ca semnatarul moțiunii de cenzură pe Sănătate, inițiate de AUR și POT, potrivit unui document intrat în posesia Gândul.

Contactat de reporterii Gândul, acesta susține că ar fi fost păcălit chiar de un fost coleg de partid, Răzvan Mirel Chiriță, membru al Partidului Oamenilor Tineri, să semneze documentul. Dorin Popa a declarat că și-a retras semnătura și că a notificat Biroul Permanent, cu privire la această eroare.

Dorin Popa: „Din greșeală am semnat”

Dorin Popa susține că nu a știut la ce anume se referă documentul pe care l-a semnat, întrucât Chiriță i-ar fi arătat doar un tabel.

„Am retras pentru că nu am știut despre ce e vorba. Am depus solicitare la Biroul Permanent să retrag, pentru că nu am știut. A fost o eroare. Mi-a spus că semnez o inițiativă legislativă, dar numai un tabel am semnat”, a declara Dorin Popa.

Parlamentarul ar fi aflat de la Chiriță, că de fapt actul legislativ era una dintre cele patru moțiuni de cenzură, depuse de AUR.

„El m-a sunat și mi-a spus „e moțiune”. Dacă semnam le semnam pe toate. Atunci, dacă m-ai păcălit o retrag. Din greșeală , am semnat”, a mai precizat Dorin Popa pentru Gândul.

Mirel Chiriță de la POT: „Nu suntem la grădiniță să facem astfel de lucruri”

Pe de altă parte, Răzvan Mirel Chiriță susține că Popa Dorin nu i-a spus niciodată că l-ar fi păcălit și că acesta a semnat luni, însă până miercuri deja se răzgândise. „Semnătura dânsului a fost dată în plenul Camerei Deputaților, există înregistrările care pot atesta”, a subliniat Chiriță.