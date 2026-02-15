Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile

La mai bine de 2.200 de ani de la moartea lor, doi bărbați din Egiptul antic au ajuns în sfârșit într-o unitate modernă de imagistică medicală din Los Angeles. Nu erau pacienți obișnuiți, așa că cei doi au sosit închisi în sarcofagele lor și nu pe targă, purtând cu ei urme bine conservate ale sănătății, vieții cotidiene și suferințelor fizice pe care le-au îndurat cândva, scrie earth.com.

Cei doi bărbați erau preoți egipteni. Unul dintre ei, Nes-Min, a trăit în jurul anului 330 î.Hr., iar celălalt, Nes-Hor, în jurul anului 190 î.Hr. Trupurile lor au fost conservate cu grijă și au supraviețuit războaielor, schimbărilor de imperii și secolelor de manipulare. Cu toate acestea, multe detalii despre viețile lor rămăseseră ascunse sub straturile de pânză și rășină, preia A3CNN.

La CT cu sarcofag cu tot

Situația s-a schimbat atunci când radiologii de la Keck Medicine of USC au introdus fiecare mumie, aflată încă în jumătatea inferioară a sarcofagului, într-un scaner CT. Fiecare sicriu cântărea aproximativ 90 de kilograme, iar scanările au surprins întregul corp fără a deranja niciun strat de bandaj.

Rezultatele au fost surprinzătoare chiar și pentru specialiștii cu experiență. Un scaner CT de ultimă generație a scos la iveală detalii fine, precum pleoapele sau buza inferioară. Astfel de trăsături subtile i-au făcut pe cei doi preoți să pară mai puțin exponate de muzeu și mai mult oameni reali, care au trăit, au muncit și au îmbătrânit.

Afecțiuni de când lumea