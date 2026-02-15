Prima pagină » Actualitate » Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile

Rene Pârșan
15 feb. 2026, 17:58, Actualitate
La mai bine de 2.200 de ani de la moartea lor, doi bărbați din Egiptul antic au ajuns în sfârșit într-o unitate modernă de imagistică medicală din Los Angeles. Nu erau pacienți obișnuiți, așa că cei doi au sosit închisi în sarcofagele lor și nu pe targă, purtând cu ei urme bine conservate ale sănătății, vieții cotidiene și suferințelor fizice pe care le-au îndurat cândva, scrie earth.com.

Cei doi bărbați erau preoți egipteni. Unul dintre ei, Nes-Min, a trăit în jurul anului 330 î.Hr., iar celălalt, Nes-Hor, în jurul anului 190 î.Hr. Trupurile lor au fost conservate cu grijă și au supraviețuit războaielor, schimbărilor de imperii și secolelor de manipulare. Cu toate acestea, multe detalii despre viețile lor rămăseseră ascunse sub straturile de pânză și rășină, preia A3CNN.

La CT cu sarcofag cu tot

Situația s-a schimbat atunci când radiologii de la Keck Medicine of USC au introdus fiecare mumie, aflată încă în jumătatea inferioară a sarcofagului, într-un scaner CT. Fiecare sicriu cântărea aproximativ 90 de kilograme, iar scanările au surprins întregul corp fără a deranja niciun strat de bandaj.

Rezultatele au fost surprinzătoare chiar și pentru specialiștii cu experiență. Un scaner CT de ultimă generație a scos la iveală detalii fine, precum pleoapele sau buza inferioară. Astfel de trăsături subtile i-au făcut pe cei doi preoți să pară mai puțin exponate de muzeu și mai mult oameni reali, care au trăit, au muncit și au îmbătrânit.

Afecțiuni de când lumea

Nes-Min, mumia mai în vârstă, prezenta semne ale colapsului unei vertebre lombare, cel mai probabil din cauza îmbătrânirii și a uzurii naturale. Pe scurt, este foarte posibil să fi trăit cu dureri de spate.
El a fost îngropat alături de mai multe obiecte, inclusiv scarabei și un pește. Pe tors avea o plasă bogat ornamentată cu mărgele, iar în jurul gâtului purta șiraguri colorate. Aceste elemente sugerau statutul și credințele sale, însă imaginile CT spuneau o poveste mai discretă, despre disconfortul fizic cu care a trăit.
În cazul lui Nes-Hor, scanările au scos la iveală probleme dentare și o deteriorare severă a șoldului, indicând că acesta era mai în vârstă la momentul morții decât Nes-Min. Descoperirile plasează durerile, accidentările și suferința cronică în realitatea lumii antice, demonstrând că luptele fizice zilnice nu sunt deloc un fenomen modern.

O comoară de informații

După primele rezultate, cercetarea a mers mai departe de simpla imagistică. Analiza a fost coordonată de Summer Decker, PhD, specialist în imagistică 3D la Keck Medicine și director al USC Center for Innovation in Medical Visualization.

„Aceste scanări oferă o adevărată comoară de informații, posibilă datorită accesului la tehnologie de ultimă generație și expertizei echipei”, a explicat Decker.

Mumiile mai fuseseră scanate și în trecut, însă progresele recente în tehnologia de imagistică au permis obținerea unor rezultate mult mai detaliate, dezvăluind informații necunoscute anterior și conturând o imagine mai clară a vieților celor doi preoți.

Pe baza datelor obținute, echipa a realizat modele digitale 3D extrem de precise. Din acestea au fost create replici la scară reală ale coloanei vertebrale, craniului, șoldurilor și ale unor artefacte îngropate alături de Nes-Min. Imprimantele utilizate sunt de uz medical, aceleași folosite în îngrijirea pacienților.

„Mumiile au fost mult timp un mister. Posibilitatea de a vedea dincolo de suprafață și de a înțelege experiența reală a unor indivizi este extrem de fascinantă”, a declarat antropologul Diane Perlov, PhD, vicepreședinte pentru proiecte speciale la California Science Center.

