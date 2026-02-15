Prima pagină » Știri externe » Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”

15 feb. 2026, 17:47, Știri externe
Președintele polonez Karol Nawrocki a marcat duminică o intensificare semnificativă a discursului Varșoviei privind securitatea națională și a pledat deschis pentru ca Polonia să își dezvolte propriul potențial nuclear, atât civil, cât și militar.

Într-un interviu acordat duminică pentru Polsat News, Karol Nawrocki a declarat că este un „mare susținător” al unui proiect nuclear polonez. Deși a subliniat respectarea reglementărilor internaționale, acesta a inclus în mod explicit sectorul militar alături de cel energetic. Președintele polonez a invocat amenințarea directă din partea Federației Ruse și a menționat că Polonia se află la granița unui conflict armat și are nevoie de instrumente de descurajare pe măsură. Declarațiile acestuia vin în contextul în care la Conferința de Securitate de la München s-a dezbătut viitorul apărării nucleare europene în raport cu Statele Unite.

„ Vorbiți despre partajarea energiei nucleare, iar eu vorbesc despre a noastră. Ceea ce spun este că drumul către un proiect polonez, către un potențial nuclear polonez, respectând toate reglementările internaționale, este calea pe care ar trebui să o parcurgem. […] Este clar care este atitudinea agresivă și imperială a Federației Ruse față de Polonia. Nu vă voi spune dacă acest lucru se va întâmpla sau când se va întâmpla. Totuși, dacă îl întrebați pe editor despre părerea mea în această privință, pentru mine, construirea securității Poloniei, chiar dacă implică rezistență la potențialul nuclear, este o direcție pe care o susțin”, a spus Nawrocki pentru Polsat News .

De asemenea, Karol Nawrocki a reiterat dorința Poloniei de a participa la programul NATO de partajare nucleară, care ar permite staționarea armelor nucleare aliate pe teritoriul polonez. Mai mult, acesta a menționat Franța ca un partener cheie în acest demers și a evocat posibilitatea unei apărări nucleare europene.

Pe lângă dimensiunea militară, Nawrocki susține și o trecere rapidă la energia nucleară pentru a asigura independența energetică a țării, dar și pentru a evita o dependență prelungită de gazele naturale în contextul tensiunilor regionale.

