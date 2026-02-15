Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor”

15 feb. 2026, 17:18, Știri politice
România va lua parte, săptămâna viitoare, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pentru Gaza, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, însă cu statut de observator. Decizia, confirmată de președintele Nicușor Dan, a fost detaliată de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat publicației Calea Europeană.

România, prezentă ca observator la reuniunea de la Washington

Țoiu a explicat cadrul în care țara noastră va participa la reuniune și a subliniat importanța implicării constante a României în regiune.

„Așa cum președintele a anunțat, România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune. România este una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina. De altfel, așa cum știți și din spațiul public, mult mai multe țări europene au susținut în ultima vreme soluția celor două state, inclusiv la Adunarea Generală a ONU din septembrie anul trecut, pe când România este adeptă a acestei soluții de multă vreme. Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza faza dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura până atunci, indiferent cât de mult efort este necesar să depunem împreună ca și comunitate internațională, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii”, a explicat Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, la reuniunea din Washington vor participa statele fondatoare și țările invitate în calitate de observator, printre care și România. De asemenea, va fi prezent și Cipru, stat care deține președinția Consiliului UE.

„Există în acest moment mai multe țări europene care iau în considerare asta, dar nu pot să fac eu anunțul în locul lor”, a mai adăugat ea.

Soluția celor două state și relația cu SUA

Ministrul de externe a reiterat poziția României în favoarea soluției celor două state și a accentuat necesitatea menținerii dialogului diplomatic.

„Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza faza dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii”.

Totodată, Oana Țoiu a respins ideea că participarea României ar avea legătură cu eventuale dificultăți în relația bilaterală cu Washingtonul.

„Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii. Evident însă că suntem într-un moment de reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Asta nu schimbă însă faptul că în continuare vedem și lucruri diferite, ceea ce înseamnă că avem nevoie de punți și contexte de dialog pentru a avansa”, a subliniat șefa diplomației române.

