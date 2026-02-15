Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică

Larry, primul motan al Marii Britanii, a împlinit 15 ani de când este cea mai importantă pisică din politică. Ea a devenit un simbol al stabilității și o prezență constantă în centrul vieții politice.

Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani

„Aprobarea publicului pentru Larry este foarte mare”, a declarat Philip Howell, profesor la Universitatea Cambridge, care studiază relațiile om-animal, relatează AP News, citat de Libertatea.

„Larry simbolizează stabilitatea, iar asta este de mare preț”.

Motanul a fost găsit pe străzi și a ajuns în inima guvernului britanic, pe strada Downing 10, Larry a devenit o figură emblematică. El a fost adoptat de fostul premier David Cameron de la adăpostul Battersea Dogs and Cats Home, motanul a primit titlul oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office (Vânător-șef de șoareci al Cabinetului).

Larry a devenit repede un personaj îndrăgit al presei și a apărut des în fotografii oficiale. „Dacă un lider străin urmează să facă o vizită, știm că Larry va apărea exact în momentul în care are loc întâlnirea”, a spus Justin Ng, fotograf.

De-a lungul anilor, Larry s-a intersectat cu numeroși lideri ai lumii, iar unii dintre ei au fost puși în situația de a-l evita sau chiar de a-l sări pentru a-și continua drumul. Motanul pare să manifeste o rezervă aparte față de bărbați, însă a făcut o excepție în cazul fostului președinte american Barack Obama. Mai mult, a reușit să-l cucerească și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a smuls un zâmbet în timpul unei vizite oficiale.

