O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari

O femeie din SUA a avut parte de o experiență neplăcută la cafeneaua ei preferată. Ea a lăsat 20% bacșiș pentru comanda făcută, o ceașcă de cafea cu lapte. Barista care a servit-o a făcut un comentariu sarcastic la adresa ei, iar clienta a povestit că niciodată nu a fost atât de șocată ca în momentul acela.

Ce a pățit o femeie care a lăsat tips baristei pentru o cafea

Bacșișul continuă să stârnească dezbateri aprinse, iar susținătorii și contestatarii săi sunt clar împărțiți. În Marea Britanie, bacșișul este apreciat, însă nu reprezintă o obligație implicită. Legea salariului minim este respectată, iar angajatorii sunt obligați să plătească integral remunerația personalului. Prin urmare, clienții din cafenele și restaurante nu se simt constrânși să completeze veniturile angajaților, așa cum se întâmplă frecvent în Statele Unite ale Americii, relatează Antena 3 CNN.

Bacșișul face parte din cultura americană, însă pe numeroase platforme oamenii sunt nemulțumiți de presiunea tot mai mare de a lăsa bacșiș, chiar și în afaceri unde în mod tradițional nu ar fi fost așteptat.

O americancă a cumpărat o cafea în valoare de 5 dolari și a pus bacșiș o bancnotă de 1 dolar, însă barista a avut o reacţie plină de sarcasm în momentul în care a observat că femeia mai avea bani în portofel.

„Oh, wow! Un dolar întreg… ce generos! Mulțumesc FOARTE mult” a fost replica baristei, potrivit spuselor clientei.

Pe Reddit, într-o postare intitulată „20% bacșiș nu a fost suficient”, femeia a scris: „Nu am mai fost niciodată atât de șocată. Sarcasmul a fost atât de evident, încât eram convinsă că o să scuipe în băutura mea sau ceva de genul ăsta. Dar, serios, de ce ar trebui să fie îndreptățită la mai mult de un dolar pentru cafeaua mea de 5 dolari? De ce ar trebui să primească măcar un cent în plus? Își face treaba, care este să prepare o băutură. Clar nu e vorba de un serviciu bun”

