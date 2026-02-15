Prima pagină » Știri externe » Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România

15 feb. 2026, 17:49
Pentru cine visează la un city break diferit, cu o arhitectură medievală, muzee de top și peisaje spectaculoase pe malul Rinului, Basel poate să fie alegerea ideală. Orașul elvețian este situat la granița dintre Elveția, Germania și Franța și poate fi considerat un adevărat „oraș de basm” european.

Basel, orașul de basm aflat la granița Elveției, Franței și Germaniei

Din România, zborul până la Basel durează aproape două ore și 40 de minute, iar orașul este extrem de bine conectat prin transport public, trenuri internaționale și rute rutiere moderne, relatează Libertatea.

Prețul zborurilor din București pentru Basel pornește de la 159 de lei pe sens. Acesta este considerată capitala culturală a Elveției și găzduiește peste 40 de muzee. Printre cele mai importante se află Kunstmuseum Basel, care deține cea mai veche colecție publică de artă din lume. Pentru pasionații de cultură, orașul oferă galerii, expoziții contemporane și evenimente speciale precum MuseumNacht, când majoritatea muzeelor sunt deschise toată noaptea cu un singur bilet de acces.

Orașul cu priveliști spectaculoase aspra Rinului

Cartierul Altstadt este un labirint de străzi pietruite, piețe medievale și clădiri istorice impresionante. Printre atracțiile principale se numără:

  • Basel Minster (Catedrala din Basel), fondată în 1091
  • Terasa Pfalz, cu panorame superbe asupra râului Rin
  • Basel Town Hall, recunoscută pentru fațada sa roșie spectaculoasă

Orașul are și aproximativ 200 de fântâni cu apă potabilă gratuită, ascunse printre clădirile istorice.

Gastronomie tradițională

După o zi de plimbare, turiștii pot încerca preparate elvețiene tradiționale precum fondue sau specialități locale în restaurante istorice. În zona Kleinbasel, pasionații de bere pot vizita Ueli Brau Bar, una dintre cele mai vechi fabrici de bere din oraș, cunoscută pentru metodele sustenabile de producție. Însă costul este pe măsură. Basel este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai scumpe orașe din Elveția și din lume.

