Uită de simpla parolă la calculator. Ce îți protejează cel mai bine datele

Uită de simpla parolă la calculator. Ce îți protejează cel mai bine datele

Uită de simpla parolă la calculator. Află ce sunt passkeys-urile, cum funcționează și de ce sunt mai eficiente ca orice parolă „clasică".

Uită de simpla parolă la calculator

Amenințările cibernetice au crescut în ultimii ani, scrie eleconomista.es. Hackerii au devenit tot mai sofisticați și măsurile de protecție se pot „învechi” de la o zi la alta.

Parolele reprezintă un exemplu clasic, deoarece se transformă într-un „zid” ușor de „spart” în zilele noastre.

Aici intervin însă passkey-urile, cunoscute drept chei de acces. Passkey e cea mai bună alternativă la parole, dacă vrei să beneficiezi de protecție cyber.

Ce sunt passkey-urile și cum funcționează

Cheile de acces sunt o alternativă la parole. Îți oferă o cheie privată, la contul tău personal și îți permite sincronizarea pe mai multe device-uri și site-uri.

Cu cheile de acces, utilizatorii pot accesa aplicații și site-uri folosind senzorul biometric, un PIN, șablon și nu vor mai fi nevoiți să țină minte parole infinite.

Cheile de acces oferă siguranță robustă împotriva atacurilor de phishing.

Ele elimină nevoia de a cere coduri de unică folosință, la fiecare utilizare, via SMS sau altă modalitate.

Doarece cheile de acces sunt standardizate, o singură implementare permite experiența fără parole, pe toate dispozitivele, navigatoarele web și sistemele tale de operare.

De ce sunt mai bune comparativ cu parolele

Diferența principală este că passkey-ul nu poate fi distribuit, ținut minte sau scris. Acest lucru se datorează faptului că cheile de acces utilizează criptografia cu cheie publică, ceea ce înseamnă că atunci când un utilizator creează una pe un site web sau o aplicație, pe dispozitivul său se generează o pereche de chei publice și private.

Site-ul stochează doar cheia publică, care este inutilă atacatorului cibernetic. Un hacker nu poate obține cheia privată a utilizatorului din datele stocate pe server, lucru necesar pentru finalizarea autentificării.

Browserul și sistemul de operare asigură că o cheie de acces poate fi utilizată doar cu site-ul web sau aplicația care a creat-o.

