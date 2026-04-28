Emiratele Arabe Unite au anunțat, marți, că se retrag din OPEC și OPEC+, provocând o lovitură puternică celor două grupuri de exportatori de petrol și liderului lor de facto, Arabia Saudită, relatează Reuters. Anunțul surprinzător vine într-un moment în care războiul din Iran a provocat un șoc energetic fără precedent și a destabilizat economia mondială.

Potrivit specialiștilor Reuters, retragerea neașteptată a Emiratelor Arabe Unite din OPEC ar putea crea haos și slăbi grupul, care a încercat să se prezinte ca un front unit, în ciuda dezacordurilor interne pe o serie de teme, de la geopolitică până la cotele de producție.

Producătorii OPEC din Golf se confruntă deja cu dificultăți în transportul prin Strâmtoarea Ormuz, din cauza amenințărilor și atacurilor iraniene asupra navelor.

Victorie pentru Trump

Totuși, ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC reprezintă o victorie importantă pentru președintele american Donald Trump, care a acuzat organizația că „jefuiește restul lumii” prin umflarea prețurilor la petrol, mai precizează sursa citată.

Trump a făcut, de asemenea, o legătură între sprijinul militar acordat de SUA țărilor din Golf și prețurile la petrol, afirmând că, în timp ce SUA apără membrii OPEC, aceștia „profită de acest lucru și impun prețuri ridicate la petrol”.

Măsura a fost luată după ce Emiratele Arabe Unite au criticat celelalte state arabe pentru că nu au făcut suficient pentru a le proteja de numeroasele atacuri iraniene din timpul războiului din Oreient.

Anwar Gargash, consilierul diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite, a criticat reacția statelor arabe și a celor din Golf la atacurile iraniene în cadrul unui forum din Golf, care a avut loc luni.

„Țările din Consiliul de Cooperare al Golfului s-au sprijinit reciproc din punct de vedere logistic, dar din punct de vedere politic și militar, cred că poziția lor a fost cea mai slabă din istorie”, a declarat Gargash. „Mă așteptam la această poziție slabă din partea Ligii Arabe și nu mă surprinde, dar nu mă așteptam la asta din partea Consiliului de Cooperare al Golfului și sunt surprins”, a spus el.

