Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marian Neacșu: „Doamna Stoiciu nu a reacționat la afirmația premierului, care a numit șobolani o serie de colegi”

Marian Neacșu: „Doamna Stoiciu nu a reacționat la afirmația premierului, care a numit șobolani o serie de colegi”

Într-o intervenție la emisiunea Ai Aflat!, Marian Neacșu, vicepreședinte PSD, a comentat decizia senatoarei Victoriei Stoiciu de a-și da demisia după alianța PSD-AUR pentru moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan și a analizat declarația acesteia în ceea ce privește ”normalizarea fascismului”.

Marian Neacșu, după demisia senatoarei Victoria Stoiciu: ”Nu gestul în sine m-a dezamăgit, ci faptul că acum facem referire la fascism”

În mesajul pe care l-a transmis pe pagina sa de Facebook, senatoarea a menționat că nu va gira niciodată ”normalizarea fascismului”. Întrebat în direct despre declarația Victoriei Stoiciu, Marian Neacșu a menționat că aceasta ar fi trebuit să fie la fel de deranjată și de faptul că premierul i-a numit, indirect, ”șobolani”, simbol fascist, pe reprezentanții PSD.

”Nu gestul în sine m-a dezamăgit, ci faptul că acum facem referire la fascism. Doamna Stoiciu, colega noastră până astăzi, nu a găsit de cuviință să aibă o abordare legată de faptul că nu cu multă vreme în urmă, într-o afirmație nefericită, domnul prim-ministru a apreciat ca fiind „șobolani” o serie de colegi, și nu numai de-ai noștri, ci și din conducerile societăților comerciale și celelalte.

Motiv pentru care, în textul moțiunii de astăzi, există o referință la cum, în perioada 1933–1945, într-un periodic german se utiliza destul de des acea metaforă trimisă către rozătoare, iar de acolo s-a instaurat și consolidat fascismul. Poate că era cazul ca, printr-o postare, doamna Stoiciu să fi avut o poziție și față de acea abordare”, a declarat Marian Neacșu.

”Este vorba de o strategie și o mișcare politică”

În continuare, vicepreședinte PSD a ținut să lămurească faptul că moțiunea de cenzură pe care PSD și AUR au depus-o face parte dintr-o simplă strategie care are ca scop maximizarea rezultatului.

”Apoi, a doua chestiune: cred că am explicat și eu în intervenția de ieri că este vorba de o strategie și o mișcare politică ce a avut ca obiect maximizarea rezultatului acestei moțiuni de cenzură. Asta dovedește că nu am încercat un exercițiu de imagine, așa cum am fost acuzați de la început. Am avut o manifestare foarte puternică, unde o largă majoritate a solicitat retragerea sprijinului pentru Bolojan. Acesta a fost primul pas, apoi a fost gestul de retragere, iar acum depunerea moțiunii de cenzură”, a adăugat Neacșu.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe