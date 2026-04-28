Maia Sandu spune în presa franceză că Unirea cu România ar accelera aderarea Moldovei la UE

Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu se declară optimistă că țara pe care o conduce din 2020 va adera la Uniunea Europeană.

Președinta Republicii Moldova consideră că și-a asumat un angajament față de cetățeni pentru a se asigura că aderarea ar putea avea loc până în anul 2030.

Maia Sandu: Reformele trebuie finalizate

Realeasă pentru al doilea mandat în 2024, președinta a unei țări cu o populație de 2,8 milioane de locuitori susține că reformele în justiție trebuie „finalizate”.

„Ne-am asumat un angajament față de cetățenii noștri pentru a ne asigura că țara este pregătită să adere la UE până la această dată. Lucrăm activ pentru atingerea acestui obiectiv. Desigur, reforme semnificative trebuie încă finalizate, dar vom reuși să ne îndeplinim angajamentele, în special în domeniile justiției și luptei împotriva corupției.”

Republica Moldova este unul din cele nouă state europene care solicită aderarea la blocul european după ce s-a distanțat în ultimii 6 ani de Rusia. Predecesorul ei, Igor Dodon, a purtat relații de prietenie cu Moscova.

Maia Sandu speră la o schimbare a situației după alegerile din Ungaria

Sub președinția Maiei Sandu, au avut loc primele condamnări în cazuri majore de corupție. Totuși, unele state membre sunt reticente în a permite Ucrainei să adere la UE din cauza războiului cu Rusia din 2014.

Întrebată dacă cererea Republicii Moldova pentru aderare ar putea fi respinsă din partea unor state, Maia Sandu a răspuns pentru cotidianul Le Monde:

„Sperăm că, odată cu recentele alegeri din Ungaria, situația se va schimba și că statele membre ale UE vor deschide capitolele de negociere. De asemenea, suntem foarte recunoscători pentru sprijinul acordat Franței și președintelui Macron.”