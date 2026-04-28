Care ar fi ultima zi a lui Bolojan în fruntea Guvernului. Gândul prezintă calendarul moțiunii de cenzură. Ce știm până acum

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături cu mult peste cele 233 necesare.

Moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan a fost depusă la ora 14 la biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și la cel al președintelui Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, conform procedurii.

Inițiatorii moțiunii se vor întruni miercuri 29 aprilie, pentru citirea documentului. Potrivit lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, moțiunea ar urma să fue votată, cel mai probabil marți, 5 mai.

Calendarul moțiunii

Depunere: marţi, 28 aprilie

Biroul Permanent: marţi, 28 aprilie

Citirea moțiunii: miercuri, 29 aprilie, ora 12.30

Votul: marți, 05 mai, ora 11.00

„PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură”

Partidul Social Democrat a anunțat, printr-un comunicat oficial, că ar fi reușit să strângă numărul necesar de voturi pentru a trece la moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată împreună cu parlamentarii AUR și Grupul PACE și s-ar fi strâns 253 de semnături.

„PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan. Astfel, PSD va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români.

PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului.

Incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale”, a transmis PSD.

