Care ar fi ultima zi a lui Bolojan în fruntea Guvernului. Gândul prezintă calendarul moțiunii de cenzură. Ce știm până acum

Ruxandra Radulescu
Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături cu mult peste cele 233 necesare.

Moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan a fost depusă la ora 14 la biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și la cel al președintelui Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, conform procedurii.

Inițiatorii moțiunii se vor întruni miercuri 29 aprilie, pentru citirea documentului. Potrivit lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, moțiunea ar urma să fue votată, cel mai probabil marți, 5 mai.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu

Calendarul moțiunii

  • Depunere: marţi, 28 aprilie
  • Biroul Permanent: marţi, 28 aprilie
  • Citirea moțiunii: miercuri, 29 aprilie, ora 12.30
  • Votul: marți, 05 mai, ora 11.00

„PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură”

Partidul Social Democrat a anunțat, printr-un comunicat oficial, că ar fi reușit să strângă numărul necesar de voturi pentru a trece la moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată împreună cu parlamentarii AUR și Grupul PACE și s-ar fi strâns 253 de semnături.

„PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan. Astfel, PSD va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români.

Mesajul intern al PSD către parlamentari, după ce s-a decis depunerea moțiunii de cenzură cu AUR. Nu este o intenție de colaborare pe viitor

PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului.

Incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale”, a transmis PSD.

Citește și

FLASH NEWS Caramitru a găsit motivul pentru care cade guvernul Bolojan: A pierdut Viktor Orban alegerile
16:14
Caramitru a găsit motivul pentru care cade guvernul Bolojan: A pierdut Viktor Orban alegerile
FLASH NEWS Maia Sandu spune în presa franceză că Unirea cu România ar accelera aderarea Moldovei la UE
15:52
Maia Sandu spune în presa franceză că Unirea cu România ar accelera aderarea Moldovei la UE
ULTIMA ORĂ Coordonatorii moțiunii PSD-AUR, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, detalii explozive pentru Gândul, despre debarcarea lui Bolojan. Neacșu: Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție/Peiu: Principalul obiectiv al AUR, alegerile anticipate
15:30
Coordonatorii moțiunii PSD-AUR, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, detalii explozive pentru Gândul, despre debarcarea lui Bolojan. Neacșu: Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție/Peiu: Principalul obiectiv al AUR, alegerile anticipate
FLASH NEWS Nazare: Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie
14:45
Nazare: Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie
ULTIMA ORĂ Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
13:20
Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
FLASH NEWS Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
13:08
Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Click
Maria Constantin, moment de sinceritate: a recunoscut că a fost infidelă: „Am vrut și eu să văd cum e”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Fragment din Iliada lui Homer, găsit în interiorul unei mumii din epoca romană
SPORT Naționala României joacă hochei pe gheață în China! Aici se desfășoară Mondialul Divizia I/B
16:34
Naționala României joacă hochei pe gheață în China! Aici se desfășoară Mondialul Divizia I/B
EXCLUSIV După Simion, și Peiu îl atacă pe Nicușor Dan: Are un comportament bizar/Unde se mai vede în Europa?
16:11
După Simion, și Peiu îl atacă pe Nicușor Dan: Are un comportament bizar/Unde se mai vede în Europa?
FLASH NEWS Parlamentul European a votat majorarea bugetului UE cu 10%. Care este suma record care va impulsiona agricultura și industria europeană
16:05
Parlamentul European a votat majorarea bugetului UE cu 10%. Care este suma record care va impulsiona agricultura și industria europeană
ULTIMA ORĂ Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC și OPEC+. De ce consideră specialiștii că aceasta este o victorie pentru Donald Trump
15:45
Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC și OPEC+. De ce consideră specialiștii că aceasta este o victorie pentru Donald Trump
FLASH NEWS Marian Neacșu: „Doamna Stoiciu nu a reacționat la afirmația premierului, care a numit șobolani o serie de colegi”
15:44
Marian Neacșu: „Doamna Stoiciu nu a reacționat la afirmația premierului, care a numit șobolani o serie de colegi”
VIDEO EXCLUSIV Gabriel Andronache, ANRE, la Gândul Energy Now: Prețurile negative din piața energiei, semnal de dezechilibru temporar, dar și de maturizare a pieței
15:37
Gabriel Andronache, ANRE, la Gândul Energy Now: Prețurile negative din piața energiei, semnal de dezechilibru temporar, dar și de maturizare a pieței

