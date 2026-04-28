Caramitru a găsit motivul pentru care cade guvernul Bolojan: A pierdut Viktor Orban alegerile

Andrei Caramitru continuă seria de predicții pe plan politic și pentru situația internațională. Influencerul, fiul regretatului actor Ion Caramitru, a preconizat că Viktor Orban nu va mai fi prim-ministrul Ungariei după ce partidul său conservator, FIDESZ, va pierde alegerile din 12 aprilie.

Deși a fost luat în râs și criticat, Caramitru se declară încrezător în predicțiile și analizele sale. Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, el a scris că România este vizată să devină o „țară pro-Rusia” și „pro-MAGA”.

Caramitru: A căzut Orban. E nevoie de o țară pro-Rusia/pro-MAGA cu probleme pe flancul de est

Caramitru insinuează că regimul putinist de la Kremlin și administrația Trump Washington DC vor să cauzeze probleme pe flancul de est al NATO, prin a contribui la căderea guvernului Bolojan.

„A căzut Orban deci era nevoie de o țară pro Rusia pro maga cu probleme în flancul de est. S-a primit ordinul”.

Caramitru dă de înțeles că guvernul liberal pro-european condus de Ilie Bolojan va cădea la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, pe care el le consideră „partide suveraniste”.

Andrei Caramitru: „Nu avem bani nici pentru 5 săptămâni de „suveranitate”

Influencerul se declară sceptic în scurta sa analiză că o guvernare „suveranistă” nu va fi de lungă durată din cauze financiare, după ce Ungaria a fost sancționată de Bruxelles în timpul guvernării lui Orban.

„E o imposibilitate – nu avem bani nici pentru 5 săptămâni de „suveranitate”, societatea refuză așa ceva, nu e posibil punct. Ei încearcă dar o să și-o ia groaznic la final. E deja too much.”

Caramitru: Trump/MAGA pierde mid-terms. Putin va fi dat jos

Caramitru prevestește că Partidul Republican va pierde alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie. El a reiterat și că dictatorul Vladimir Putin va fi înlăturat de la conducerea Rusiei, predicție pe care a mai făcut-o în ziua de Crăciun.

„Anul ăsta pierde mid-terms maga/Trump și Putin se vorbește deschis deja ca va fi dat jos. E o disperare ca lumea lor se prăbușește. Atât. Și se va prăbuși oricum.”

Autorul recomandă: Caramitru deja știe ce va fi în 2026: Viktor Orban pierde alegerile, republicanii pierd în SUA. Putin va fi înlăturat de la conducerea Rusiei