Mizele moțiunii de cenzură depuse împreună de PSD și de AUR au fost discutate de jurnalistul Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți alături de strategul AUR, economistul Petrișor Peiu. Politicianul a explicat, în studioul Gândul, că abordarea președintelui față de AUR nu este una democratică. Pe lângă liderul AUR, George Simion, și Petrișor Peiu l-a atacat pe Nicușor Dan. 

Peiu despre comportamentul bizar al președintelui

Chestionat dacă nu cumva limbajul lui Simion, care include apelativa ca damblagiu și paraplegic, nu e prea violent față de șeful statului, Peiu a observat că e greu să nu observi comportamentul ciudat al președintelui.

E greu să nu vezi,să nu-ți sară în ochi așa ceva. Eu nu știu un alt lider european care face așa ceva. Țineți minte că a forfotit întreaga Europă atunci când într-un vagon de tren erau filmați Macron și Merz, punând de o parte un șervețel care avea nu știu ce. Aia e nici a mia parte din ce vedem la el. Unde se mai vede în Europa? Poate prin Africa. Dar nu prea avem ce să facem. 

În altă ordine de idei, vicepreședintele partidului de opoziție a comentat și poziția lui Nicușor Dan. În toate intervențiile sale recente, președintele a asigurat că nu va permite cooptarea AUR într-o formulă de guvernare, motivând că nu este un partid democratic.

Chestionat de moderatorul dacă Nicușor Dan a stabilit o barieră față de partidul său prin aceste declarații, politicianul a răspun afirmativ, explicând:

 Totuși, domnul Nicușor Dan a venit și a comis un precedent periculos pentru un stat democratic când a zis asta. Indiferent ce se va întâmpla, eu cu partidul ăla nu voi accepta un guvern nici măcar ca acel partid în Parlament să aibă dreptul să voteze un guvern. Ceea ce…

AUR ar putea refuza prezența la consultări

Dacă președintele exclude AUR din orice ecuație politică, nu văd rostul să mergem la consultări”, a mai precizat Peiu.

Strategul AUR susține că demersul AUR are la bază o componentă tactică și anume provocarea alegerilor anticipate. „Moțiunea e comună pentru că avem același obiectiv ca PSD, să îl dărîmâm pe Bolojan. Pentru o resetare a scenei politice, este nevoie de alegeri anticipate”, a subliniat acesta.

