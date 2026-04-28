Parlamentul European a votat majorarea bugetului UE cu 10%. Care este suma record care va impulsiona agricultura și industria europeană

Parlamentul European a votat marți poziția sa oficială cu privire la viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene și a solicitat o sumă de aproximativ 2 trilioane de euro, cu 10% mai mult față de scenariul inițial propus de Comisia Europeană, scrie POLITICO.

Într-un vot în Parlamentul de la Strasbourg, deputații europeni au susținut consolidarea fondurilor europene prin cheltuirea a 200 de miliarde de euro mai mult pentru fermieri, regiuni și competitivitatea industrială. Propunerea a trecut mai departe după ce deputații europeni au aprobat moțiunea cu 370 de voturi pentru, 201 împotrivă și 84 de abțineri.

Acest vot pregătește terenul pentru negocierile ulterioare cu guvernele naționale, întrucât unele țări membre, precum Olanda și Germania, au declarat că doresc ca bugetul să fie mai mic decât propunerea Comisiei.
Propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028-2034 prevede 1,8 trilioane de euro pentru cheltuieli în domenii precum subvenții pentru fermieri, dezvoltarea industrială și alte scheme de ajutor internațional. În plus, Comisia mai alocă aproximativ 165 de miliarde de euro pentru a rambursa datoria comună emisă pentru a finanța pachetul de redresare post-COVID al UE, o măsură care crește bugetul total la 1,985 trilioane de euro.

Parlamentul solicită extinderea bugetului total la 2 trilioane de euro, excluzând rambursările datoriei legate de Covid, ceea ce ar însemna o creștere totală a bugetului cu 10%.

Un român este negociatorul principal al noului buget al Uniunii Europene

„Credem că nu putem face mai mult cu mai puțin, acesta este un mit”, a declarat Siegfried Mureșan, membru PNL afiliat Grupului PPE, care este negociatorul principal pe probleme de buget al Parlamentului, alături de Carla Tavares din partea Socialiștilor și Democraților.

Într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureșan a anunțat decizia Parlamentului de a mări bugetul UE pentru viitorii 7 ani. „Este un buget care garantează fondurile României pentru agricultură și coeziune și care anulează tăierile propuse”, a spus Mureșan.

„Am ajuns la cea mai bună propunere de buget posibilă pentru contextul european actual. Una care să finanțeze atât noile priorități, precum apărarea și competitivitatea, cât și prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea”, a continuat Siegfried Mureșan în postarea de pe Facebook.

„Totodată, protejăm și politicile tradiționale: agricultura și coeziunea. Pentru noi, România, ca unul dintre cei mai mari producători agricoli din Europa, este important să știm că fermierii noștri se vor baza în continuare pe fonduri dedicate agriculturii și dezvoltării rurale. Garantăm acest lucru prin raportul negociat de mine”, a scris Mureșan.

O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina

Iranul vine cu un nou acord de pace care ar putea rezolva criza petrolului. Ce propuneri a înaintat Teheranul de data aceasta

Alianța NATO, afectată de declarațiile lui Donald Trump, ia în considerare să anuleze summitul de anul acesta din Turcia

