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Un membru PNL, promovat la conducerea Vămii București. Cine este Victor Tărtăcuță

Un membru PNL, promovat la conducerea Vămii București. Cine este Victor Tărtăcuță
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Victor Tărtăcuță, director al Direcției Transporturi din Primăria Capitalei și membru PNL Sector 3, preia conducerea Biroului Vamal de Interior București începând de luni, 16 noiembrie, potrivit News Online.

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Tărtăcuță lucrează în administrația publică din 1996, când s-a angajat la Primăria Sectorului 3. Mai târziu, a devenit viceprimar în mandatul lui Liviu Negoiță, iar cariera sa a continuat printr-o serie de instituții importante ale statului: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Casa de Pensii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

În 2022, acesta a ocupat pentru scurt timp și funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București.

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