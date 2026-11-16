Un membru PNL, promovat la conducerea Vămii București. Cine este Victor Tărtăcuță

Victor Tărtăcuță, director al Direcției Transporturi din Primăria Capitalei și membru PNL Sector 3, preia conducerea Biroului Vamal de Interior București începând de luni, 16 noiembrie, potrivit News Online.

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Tărtăcuță lucrează în administrația publică din 1996, când s-a angajat la Primăria Sectorului 3. Mai târziu, a devenit viceprimar în mandatul lui Liviu Negoiță, iar cariera sa a continuat printr-o serie de instituții importante ale statului: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Casa de Pensii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

În 2022, acesta a ocupat pentru scurt timp și funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București.