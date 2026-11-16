Potrivit acesteia, companiile de stat au acumulat pierderi de aproximativ 16,2 miliarde de lei, iar o parte importantă a sumelor provine de la un număr redus de societăți. „Sunt banii noștri. Și se pierd în continuare, în fiecare lună în care nimeni nu decide nimic”, a scris aceasta pe Facebook.

Gheorghiu susține că analiza companiilor de stat este deja finalizată

Oana Gheorghiu a criticat calendarul prezentat de Marian Neacșu, care presupune înființarea unui comitet până la 20 noiembrie, completarea unor formulare până la 15 decembrie și analizarea acestora până la 20 ianuarie. Proiectul ar urma să ajungă în Parlament la 1 martie 2027.

„Trei luni și jumătate ca să afle ce se știe deja”, a comentat Oana Gheorghiu.

Aceasta afirmă că a aplicat deja prevederile Legii 48/2025 la nivelul companiilor de stat și a transmis Guvernului rezultatele analizei. Potrivit datelor prezentate în postare, 1.098 de companii intră sub incidența legii: 411 au înregistrat pierderi în 2025, 533 nu și-au depus bilanțul la timp, iar 154 au mai puțin de cinci angajați.

De asemenea, 611 companii înregistrează pierderi în mod constant. Din totalul de 16,2 miliarde de lei, 13,1 miliarde provin de la numai 65 de companii aflate la nivel central.

Gheorghiu susține că analiza cuprinde și criterii pentru identificarea companiilor cu adevărat strategice, precum și propuneri privind modificarea legislației necesare pentru aplicarea reformei. „Nu trebuie căutate. Trebuie doar citite”, a transmis aceasta.

Oana Gheorghiu: Lipsesc consecințele pentru cine nu le aplică

Fostul vicepremier explică întârzierea reformei prin faptul că Legea 48/2025 nu prevede sancțiuni pentru instituțiile care nu își îndeplinesc obligațiile. În opinia sa, ministerele și primăriile nu pot fi obligate în prezent să aplice măsurile prevăzute de lege.

„Așadar nu lipsesc nici analizele, nici criteriile după care companiile pot fi restructurate, închise sau fuzionate. Lipsesc consecințele pentru cine nu le aplică”, a scris Oana Gheorghiu.

Aceasta a mai afirmat că modificările legislative necesare nu au putut fi promovate prin ordonanță în perioada în care Guvernul a avut statut interimar, după demiterea sa prin moțiunea de cenzură susținută de PSD și AUR, la 5 mai.

CE Oltenia, CFR și Metrorex, printre companiile cu pierderi mari

Pentru accelerarea reformei, Gheorghiu propune modificarea Legii 48/2025, prin introducerea unor termene clare pentru luarea deciziilor și a unor sancțiuni pentru instituțiile care nu le respectă. Potrivit acesteia, Guvernul ar putea adopta schimbările prin ordonanță de urgență.

Aceasta consideră că măsurile trebuie să înceapă de la companiile care acumulează cele mai mari pierderi. În postare, ea indică Complexul Energetic Oltenia, cu pierderi de 1,11 miliarde de lei în 2025, Electrocentrale Craiova, cu 1,10 miliarde de lei, CFR SA, cu 549 de milioane de lei, și Metrorex, cu 312 milioane de lei.

În cazul acestor societăți, Gheorghiu susține că simpla desființare nu reprezintă o soluție, ci este nevoie de restructurarea costurilor, de capital și de un management specializat.

TAROM și portofoliul AAAS, alte priorități

Oana Gheorghiu cere ca situația TAROM să fie tratată cu prioritate, înaintea înființării unui nou comitet. Fostul vicepremier mai susține că termenul stabilit la nivel european este 31 decembrie 2026 și critică declarațiile anterioare ale fostului ministru PSD al Transporturilor, care spunea că operatorul aerian avea „un plan foarte bun”.

Gheorghiu afirmă că, ulterior, ministerul a constatat că TAROM nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în planul de restructurare. „Termenul de la Bruxelles nu așteaptă până în martie”, a avertizat aceasta.

În ceea ce privește portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), Gheorghiu susține că Guvernul deține deja o analiză detaliată a companiilor din acest portofoliu, iar soluția este aplicarea concluziilor, nu reluarea procesului de evaluare.

În finalul postării, fostul membru al Guvernului Bolojan a dat de înțeles că reforma ar fi transformată într-un proces birocratic și a cerut actualilor reprezentanți ai Guvernului să o sune: „dacă aveți nevoie de ceva, sunt la un telefon distanță.”