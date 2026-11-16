Prima pagină » Video » Campionul român la skandenberg care l-a învins pe cel supranumit „Hulk-ul georgian”. Sabin Bădulescu: „Am simțit un om de 170 kg, gigant”

Campionul român la skandenberg care l-a învins pe cel supranumit „Hulk-ul georgian”. Sabin Bădulescu: „Am simțit un om de 170 kg, gigant”

Malina Maria Fulga
Campionul român la skandenberg care l-a învins pe cel supranumit „Hulk-ul georgian”. Sabin Bădulescu: „Am simțit un om de 170 kg, gigant”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sabin Bădulescu, cel mai mare campion de skandenberg, vorbește despre meciul legendar în care l-a înfruntat pe cel supranumit „Hulk-ul georgian”, Levan Saginashvili, unul dintre cei mai puternici luptători de brațe din istorie. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sabin Bădulescu a participat în 2017 la campionatul mondial de skandenberg, unde a avut ocazia să se lupte pentru titlul de campion mondial cu Levan Saginashvili. „Hulk-ul georgian” este considerat unul dintre cei mai puternici și dominanți practicanți ai acestui sport. Sportivul român relatează care sunt emoțiile unui sportiv înaintea unui astfel de meci. Spune că, deși înaintea competiției s-a încălzit în mod adecvat, în momentul în care a dat ochii cu adversarul, mâinile i s-au răcit instant. După 10 secunde în care și-a dominat adversarul, spune cum era gata să renunțe. În acel moment își aduce aminte că a auzit vocea soției sale, care îl încuraja. Acest impuls l-a făcut să continue și să îl învingă pe gigantul din Georgia.
„A venit ziua, sunt încălzit, sunt bine. Când îți auzi numele și notificările, îți îngheață mâinile. Mâna devine rece. Nici nu-ți spuneai noroc, e mâna rece. Sunt niște emoții instante. Mai ales când știi că ori te dai tare cu unul, ori trebuie să iei o revanșă, ori că ești campion. Când ești, prima oară nu ai niciun stres, dar e și normal.
Și eram cu un prieten, cu un bulgar, țin minte, acolo lângă, și văd primul meci. Sabin cu Levan. Mamă, zic, bă, primul meci, mă? După ce s-a întâmplat cu trei luni în urmă la Katowice, în Polonia. Și îi zic: „Fii atent că am primul meci”. Și îmi zice: „Și dacă tragi, și dacă nu tragi, se va vedea la fel”. Și zic: „Bă, de data asta simt că trag. Simt că trag și simt că o să trag bine”. Începe meciul, fac o greșeală, se reia meciul, scap, mă duc în strap. M-am ținut cu el în meci, bine de tot. De când am scăpat din strap, am simțit că o să ne luptăm în strap, nu o să mă domine. Am tras amândoi pe partea de sus, să folosim forța de sus. N-am căutat să lucrăm pe interior, să ne luptăm pe interior. Ne-a legat, s-a dat drumul la meci, s-a dus un pic, l-am blocat. Spun sincer, e o euforie, o nebunie. La un moment dat am simțit un om de 170 kg, gigant. Și genetica, când mi-a arătat și cu ce braț și cât de puternic era. Simțeam că nu mai pot să duc. Deci îl ținusem vreo 10 secunde. Și am zis că nu mai pot. Și zic: „Bă, măcar am demonstrat, m-am luptat”. Și atunci a țipat prietenul meu și cu soția lui, Dumnezeu să o ierte: „Hai, Sabin, că poți!”. Când am auzit „Hai, Sabin, că poți!” de la cine trebuie, îți dai seama, am dat tot, atunci mi-am luat poziția de atac, m-am dus, am atacat și am finalizat tot meciul. Am țipat de atâtea ori încât la următorul meci nici n-am mai ajuns la masă. L-am pierdut. Am eliberat, am fost atât de încărcat. Pentru că știam dinainte că nu are cum să mă bată. Când m-a bătut la Europene, m-a bătut trișând, să zic așa. Și astea 3 luni de zile m-am pregătit foarte, foarte intens. Nu pentru el m-am pregătit. De obicei mă pregătesc doar pentru mine. Îmi place să mă antrenez. Îmi place mai mult să mă antrenez decât să particip.”

Invitatul spune că acesta nu a fost primul lor meci. Înainte de mondiale, cei doi se întâlniseră la campionatul european, unde românul a fost învins de Saginashvili. El susținea că victoria georgianului de la acea vreme nu ar fi fost una cinstită. Cu toate acestea, pentru cel de-al doilea meci, sportivul spune că s-a antrenat intens timp de trei luni. Dorința de a-și lua revanșa nu a fost motivația principală, spune acesta, plăcerea sa pentru sport și antrenament a primat.

„Atunci nu a zis nimic. A pierdut destul de mulți bani pentru că sportul ăla era foarte bine plătit de stat. Adică ei luau și 20.000 de euro la o medalie. Eu îmi plătisem totul singur. Aveam și un mic business și munceam zilnic 4-6 ore fizic, cu mâinile în soluție, și pe banii mei m-am dus atunci la competiție. Ei au pierdut foarte mulți bani. Faza e că după, el a avut un șoc. Înseamnă că cel mai puternic om, neînvins, neatins, o glumă toată lumea pentru el, vine unul și îl trezește și dă cu el de masă și nu înțelege de unde, ce și cum. Și după chestia asta, el nu a mai fost învins până anul ăsta, când s-a retras oficial. Nu m-am mai întâlnit. Am luat-o pe alte drumuri. El s-a transformat. A început partea anabolizantă la un alt nivel decât era, sau nu știu cum a fost, dar s-a transformat în ceva la vreo 195-200 kg, dar ceva foarte puternic. Pe mine m-au suspendat, m-au adus înapoi, m-au adus în altă federație, m-au plimbat.”

Sabin Bădulescu spune că s-a susținut singur financiar pentru a se antrena și a ajuns să participe la competiție. După această victorie importantă, sportivul și-a schimbat traiectoria, fiind suspendat de la federația din care făcea parte la acel moment.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSLudovic Orban anunță calendarul negocierilor pentru unirea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid și ce spune fostul premier despre o eventuală candidatură a lui Bolojan la prezidențiale
09:47
Ludovic Orban anunță calendarul negocierilor pentru unirea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid și ce spune fostul premier despre o eventuală candidatură a lui Bolojan la prezidențiale
EXCLUSIVSelecţionata României, susţinută din tribune de echipa canină a MAI, îmbrăcată în tricoul naţionalei
14:51, 15 Nov 2026
Selecţionata României, susţinută din tribune de echipa canină a MAI, îmbrăcată în tricoul naţionalei
VIDEO105 suporteri polonezi şi români au ajuns la secţia de poliţie, după meciul de fotbal România-Polonia. Unii au aruncat cu garduri metalice în jandarmi
11:31, 15 Nov 2026
105 suporteri polonezi şi români au ajuns la secţia de poliţie, după meciul de fotbal România-Polonia. Unii au aruncat cu garduri metalice în jandarmi
FLASH NEWSNicușor Dan și Péter Magyar își propun să oprească definitiv tensiunile dintre România și Ungaria. Ce a declarat președintele după întâlnirea de la Dublin cu premierul maghiar
20:56, 13 Nov 2026
Nicușor Dan și Péter Magyar își propun să oprească definitiv tensiunile dintre România și Ungaria. Ce a declarat președintele după întâlnirea de la Dublin cu premierul maghiar
VIDEOGeorge Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există”
10:30, 13 Nov 2026
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există”
FLASH NEWSNicușor Dan răspunde la întrebarea care a rămas fără răspuns în conferința-maraton de la Cotroceni, pusă de jurnalistul care a fost interzis la conferințele de presă. Confruntat cu aceeași întrebare, președintele nu a mai ocolit-o
23:11, 12 Nov 2026
Nicușor Dan răspunde la întrebarea care a rămas fără răspuns în conferința-maraton de la Cotroceni, pusă de jurnalistul care a fost interzis la conferințele de presă. Confruntat cu aceeași întrebare, președintele nu a mai ocolit-o
Mediafax
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Digi24
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea electoratului (sondaj INSCOP)
Cancan.ro
BREAKING | Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la Puterea Dragostei
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Adevarul
Europa, lăsată pe dinafară la negocierile de pace. Ce îi lipsește UE ca să conteze în discuțiile despre Ucraina
Mediafax
A SPART un perete în timp ce renova casa și a descoperit o BISERICĂ VECHE de 500 de ani
Click
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Cancan.ro
Unde au fost 'abandonați' Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei
Ce se întâmplă doctore
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat să fii bun cu tine: explicații din psihologie și efectele reale asupra sănătății emoționale
Mediafax Italia
Poți cumpăra insula asta la preț de apartament! Are vilă de lux, piscină și plajă proprie...
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
CONTROVERSĂUn membru PNL, promovat la conducerea Vămii București. Victor Tărtăcuță a trecut prin mai multe instituții de stat și are legături cu actuala conducere a Vămii
18:26
Un membru PNL, promovat la conducerea Vămii București. Victor Tărtăcuță a trecut prin mai multe instituții de stat și are legături cu actuala conducere a Vămii
NEWS ALERTMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță două măsuri de urgență după scandalul medicamentului oncologic Lyrica. Stocurile vor fi suplimentate cu peste 77.000 de cutii
18:22
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță două măsuri de urgență după scandalul medicamentului oncologic Lyrica. Stocurile vor fi suplimentate cu peste 77.000 de cutii
FLASH NEWSRetehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă intră în linie dreaptă. Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au încheiat un contract de 400 de milioane de euro pentru finalizarea proiectului
18:15
Retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă intră în linie dreaptă. Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au încheiat un contract de 400 de milioane de euro pentru finalizarea proiectului
AI AFLAT!„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi
18:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi
CONTROVERSĂTrump pune la îndoială acuzațiile de spionaj din scandalul Nvidia, chiar înainte de întâlnirea cu Xi Jinping: „Nimeni nu a dovedit” că Alice Huang este spion chinez
18:04
Trump pune la îndoială acuzațiile de spionaj din scandalul Nvidia, chiar înainte de întâlnirea cu Xi Jinping: „Nimeni nu a dovedit” că Alice Huang este spion chinez
FLASH NEWSOana Gheorghiu, care a mers din scandal în scandal în reorganizarea companiilor publice, critică acum planul Guvernului pentru firmele de stat și le cere noilor membri ai Executivului să o sune dacă au nevoie de ajutor
17:53
Oana Gheorghiu, care a mers din scandal în scandal în reorganizarea companiilor publice, critică acum planul Guvernului pentru firmele de stat și le cere noilor membri ai Executivului să o sune dacă au nevoie de ajutor

Cele mai noi

Trimite acest link pe