Sabin Bădulescu, cel mai mare campion de skandenberg, vorbește despre meciul legendar în care l-a înfruntat pe cel supranumit „Hulk-ul georgian”, Levan Saginashvili, unul dintre cei mai puternici luptători de brațe din istorie. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
„A venit ziua, sunt încălzit, sunt bine. Când îți auzi numele și notificările, îți îngheață mâinile. Mâna devine rece. Nici nu-ți spuneai noroc, e mâna rece. Sunt niște emoții instante. Mai ales când știi că ori te dai tare cu unul, ori trebuie să iei o revanșă, ori că ești campion. Când ești, prima oară nu ai niciun stres, dar e și normal.Și eram cu un prieten, cu un bulgar, țin minte, acolo lângă, și văd primul meci. Sabin cu Levan. Mamă, zic, bă, primul meci, mă? După ce s-a întâmplat cu trei luni în urmă la Katowice, în Polonia. Și îi zic: „Fii atent că am primul meci”. Și îmi zice: „Și dacă tragi, și dacă nu tragi, se va vedea la fel”. Și zic: „Bă, de data asta simt că trag. Simt că trag și simt că o să trag bine”. Începe meciul, fac o greșeală, se reia meciul, scap, mă duc în strap. M-am ținut cu el în meci, bine de tot. De când am scăpat din strap, am simțit că o să ne luptăm în strap, nu o să mă domine. Am tras amândoi pe partea de sus, să folosim forța de sus. N-am căutat să lucrăm pe interior, să ne luptăm pe interior. Ne-a legat, s-a dat drumul la meci, s-a dus un pic, l-am blocat. Spun sincer, e o euforie, o nebunie. La un moment dat am simțit un om de 170 kg, gigant. Și genetica, când mi-a arătat și cu ce braț și cât de puternic era. Simțeam că nu mai pot să duc. Deci îl ținusem vreo 10 secunde. Și am zis că nu mai pot. Și zic: „Bă, măcar am demonstrat, m-am luptat”. Și atunci a țipat prietenul meu și cu soția lui, Dumnezeu să o ierte: „Hai, Sabin, că poți!”. Când am auzit „Hai, Sabin, că poți!” de la cine trebuie, îți dai seama, am dat tot, atunci mi-am luat poziția de atac, m-am dus, am atacat și am finalizat tot meciul. Am țipat de atâtea ori încât la următorul meci nici n-am mai ajuns la masă. L-am pierdut. Am eliberat, am fost atât de încărcat. Pentru că știam dinainte că nu are cum să mă bată. Când m-a bătut la Europene, m-a bătut trișând, să zic așa. Și astea 3 luni de zile m-am pregătit foarte, foarte intens. Nu pentru el m-am pregătit. De obicei mă pregătesc doar pentru mine. Îmi place să mă antrenez. Îmi place mai mult să mă antrenez decât să particip.”
Invitatul spune că acesta nu a fost primul lor meci. Înainte de mondiale, cei doi se întâlniseră la campionatul european, unde românul a fost învins de Saginashvili. El susținea că victoria georgianului de la acea vreme nu ar fi fost una cinstită. Cu toate acestea, pentru cel de-al doilea meci, sportivul spune că s-a antrenat intens timp de trei luni. Dorința de a-și lua revanșa nu a fost motivația principală, spune acesta, plăcerea sa pentru sport și antrenament a primat.
„Atunci nu a zis nimic. A pierdut destul de mulți bani pentru că sportul ăla era foarte bine plătit de stat. Adică ei luau și 20.000 de euro la o medalie. Eu îmi plătisem totul singur. Aveam și un mic business și munceam zilnic 4-6 ore fizic, cu mâinile în soluție, și pe banii mei m-am dus atunci la competiție. Ei au pierdut foarte mulți bani. Faza e că după, el a avut un șoc. Înseamnă că cel mai puternic om, neînvins, neatins, o glumă toată lumea pentru el, vine unul și îl trezește și dă cu el de masă și nu înțelege de unde, ce și cum. Și după chestia asta, el nu a mai fost învins până anul ăsta, când s-a retras oficial. Nu m-am mai întâlnit. Am luat-o pe alte drumuri. El s-a transformat. A început partea anabolizantă la un alt nivel decât era, sau nu știu cum a fost, dar s-a transformat în ceva la vreo 195-200 kg, dar ceva foarte puternic. Pe mine m-au suspendat, m-au adus înapoi, m-au adus în altă federație, m-au plimbat.”
Sabin Bădulescu spune că s-a susținut singur financiar pentru a se antrena și a ajuns să participe la competiție. După această victorie importantă, sportivul și-a schimbat traiectoria, fiind suspendat de la federația din care făcea parte la acel moment.