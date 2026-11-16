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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi
Mirabela Năstase
Publicat:
16.11.2026, 18:09
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Invitata emisiunii este Elena Lasconi. Emisiunea poate fi urmărită pe
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