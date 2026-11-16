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Trump pune la îndoială acuzațiile de spionaj din scandalul Nvidia, chiar înainte de întâlnirea cu Xi Jinping: „Nimeni nu a dovedit” că Alice Huang este spion chinez

Trump pune la îndoială acuzațiile de spionaj din scandalul Nvidia, chiar înainte de întâlnirea cu Xi Jinping: „Nimeni nu a dovedit” că Alice Huang este spion chinez
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Înainte de a pleca în turneul diplomatic prin Asia, președintele american le-a dat de înțeles reporterilor adunați pe peluza Casei Albe că susține o revenire a lui Jensen Huang la conducerea gigantului tehnologic Nvidia, la doar câteva zile după ce scandalul legat de un presupus spion chinez l-a forțat pe co-fondatorul companiei să demisioneze.

Mai mult, Donald Trump a pus sub semnul întrebării acuzațiile de spionaj la adresa lui Alice Huang și a declarat în fața jurnaliștilor că „nimeni nu a dovedit” legăturile acesteia cu serviciul de spionaj al Beijingului. În ciuda acestor declarații, Trump a precizat că ar putea aborda acest subiect delicat în cadrul discuțiilor directe cu președintele chinez Xi Jinping.

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„Nu știu deloc dacă este spion. Nimeni nu a dovedit asta. Probabil că nu ar fi trebuit să facem public ce a făcut el [Jensen Huang]. […]. Dar nimeni, nimeni n-a dovedit că e spionă. S-ar putea să nu fie spionă”, le-a spus Trump jurnaliștilor înainte să plece în China.

Deși săptămâna trecută Trump o numise pe Alice Huang „spioană”, președintele a pus acum sub semnul întrebării statutul acesteia, declarând că „nimeni nu a dovedit că este spioană”, iar această etichetă ar putea sugera că orice femeie frumoasă venită din China riscă să fie catalogată astfel.

Declarațiile președintelui american vin după ce procurorul general Todd Blanche a confirmat recent că Departamentul de Justiție și FBI nu au ajuns încă la o concluzie definitivă privind legăturile ei cu serviciile secrete chineze.

De asemenea, Donald Trump le-a spus reporterilor că „nu l-ar deranja” ca Jensen Huang să revină în funcția de director general al gigantului tech, iar scandalul din jurul acestuia din ultimele săptămâni ar putea fi „o lecție importantă” pentru fostul CEO Nvidia. Anterior, la doar câteva ore după anunțul demisiei lui Huang, președintele american și-a exprimat susținerea pe Truth Social pentru Tim Cook, fostul CEO al Apple, ca posibil succesor.

În prezent, Jensen Huang pregătește terenul pentru revenirea sa la conducerea companiei și poartă discuții intense cu aliații săi apropiați pentru a-și recâștiga fotoliul de CEO, în timp ce un grup influent de susținători din sectorul tech face presiuni directe asupra consiliului de administrație pentru a-l primi înapoi.

Huang a discutat cu confidenții săi posibilitatea revenirii în fruntea Nvidia, potrivit Financial Times, chiar în timp ce o anchetă independentă a consiliului de administrație al companiei investighează comportamentul său care a băgat compania de cipuri în criză și a dus la pierderi de 4 trilioane de dolari pe bursă în doar o săptămână.

Un aliat al lui Huang a declarat pentru FT că au format o adevărată „cameră de război” cu directori din Silicon Valley pentru a face lobby pentru revenirea fostului șef Nvidia și că vor încerca să obțină sprijin chiar și din partea Casei Albe. „Toți cei importanți din domeniul tehnologiei, în afara laboratoarelor de frontieră, îl iubesc pe Jensen”, a spus acesta.

Co-fondatorul Nvidia a demisionat pe 11 noiembrie, în urma unei serii de dezvăluiri publicate de presă. Pe lângă legătura cu Alice Huang, Jensen Huang a avut o altă relație extraconjugală cu o subordonată directă din cadrul Nvidia și cu un al treilea angajat a cărui identitate nu a fost făcută publică.

Alice Huang (fără legătură de rudenie cu Jensen Huang) este o femeie de afaceri din China care a condus Megaspeed, o companie de centre de date cu sediul în Singapore și cel mai mare cumpărător de cipuri Nvidia din Asia de Sud-Est. Agențiile de informații americane au suspectat că aceasta a fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China pentru a obține informații despre industria americană de inteligență artificială și pentru a facilita ocolirea restricțiilor americane privind exportul de cipuri avansate către Beijing.

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