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Ion Cristoiu laudă AUR pentru protestul din 14 noiembrie: 10.000 de oameni în România sunt un milion în Franța

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Controversa momentului este faptul dacă protestul AUR de lângă Palatul Parlamentului poate fi considerat un succes sau un eșec. Indiscutabil, este vorba de o reușită, a afirmat jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni. Cunoscutul gazetar a remarcat capacitatea de organizare a partidului naționalist, care a reușit să convingă un număr de oameni care, în Franța, ar fi echivalat cu o mulțime uriașă.

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Pentru a evalua cu acuratețe miza protestului din 14 noiembrie, a explicat Ion Cristoiu, trebuie ținut cont că acesta nu a avut parte de ajutorul serviciilor secrete, al SRI, cum se întâmplă de regulă la mitingurile #rezist. Ba dimpotrivă.

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Semnal pentru establishment

Mai mult, cu ajutorul mass-media, s-a dus o luptă de intimidare a cetățenilor care ar fi dorit să participe, a completat invitatul. Astfel, televiziunile au insistat nejustificat că a fost vorba de un miting neautorizat de Primăria Capitalei.

Ionuț Cristache: Poate că dinamica, rațiunea statului se schimbă (n.r. – dacă ies foarte mulți oameni în stradă). Dar au venit 10.000 de oameni, domnule Cristoiu, semnalul pe care AUR l-a dat pentru sistem, pentru stat, pentru establishment. Cum a fost? Cum a fost resimțit? Adică 10.000 de oameni pot să schimbe ceva? A fost un eșec sau un succes? 

Ion Cristoiu: În România în primul rând, față de manifestările organizate de SRI și de tefeliști, de data aceasta au fost oameni care au venit ei.

Ionuț Cristache: Da, sau mobilizați de partid.

Ion Cristoiu: S-au urcat în autocar, dincolo (n,r. – la protestele tefeliste) i-au scos multinaționalele. 

Ionuț Cristache: Știm rețeta.

Băieții au dus o întreagă campanie de manipulare

S-a indus ideea că oamenii sunt în pericol dacă se duc, iar burtierele despre posibile violențe au rulat în buclă la toate posturile.

Deci în cazul de față, ca să apreciem trebuie să plecăm de la următoarea premisă: au fost oameni aduși. Asta arată capacitatea de organizare. În România 10.000 de oameni sunt 1 milion în Franța. Doi. În România nu sunt demonstrații cinstite. Pentru a descuraja prezența masivă, băieții au dus o întreagă campanii de manipulare că se va întâmpla ceva. De regulă, cetățeanul obișnuit evită să se ducă, oricât de furios ar fi, când știe că poate să fie ceva. Mă duc acolo, dracu știe, e o învălmășeală și mor. Deci, cu toate acestea au venit, a mai spus Cristoiu în studioul Gândul.

Apel public către Predoiu

În context, invitatul a adus în discuție și cazul fostului ministru de Interne, Cătălin Predoiu, remarcat pentru violența cu care jandarmii din subordinea sa au intervenit la ultimele mitinguri de protest. cel mai recent fiind cel al oierilor din data de 15 septembrie.

Și mult, mult mai important a fost faptul că de data aceasta, Cătălin Predoiu ar fi obligat, acum că e în opoziție, să ne explice de ce încălcau atât de grav jandarmii drepturile”.

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